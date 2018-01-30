華爾街眾口一詞：美元反彈之日 即是賣出之時

摘要：美元指數周一盤中一度顯著回升，但上漲並未持續多久，投資者紛紛獲利了結。分析師和交易員似乎都看到了短期內美元交易的精髓：反彈之日即是賣出之時，美元的疲態還將繼續，任何獲利都是短期的。

在美債殖利率上漲的推動下，美元指數周一盤中一度顯著回升，美元兌其他主流貨幣也出現反彈。

但上漲並未持續多久，市場很快開始在高位賣出美元。隔夜市場盤末，美元指數已經悉數抹去漲幅，投資者紛紛獲利了結。

華爾街分析師和交易員似乎都看到了短期內美元交易的精髓：反彈之日即是賣出之時，美元的疲態還將繼續，任何獲利都是短期的。

CFTC 截至上周二的數據顯示，對沖基金持有的美元凈空倉連續四周增加，升至 10 月中旬以來最高的 114.7 億美元。

摩根士丹利 Hans Redeker 等分析師在報告中提到，全球經濟增長依然強勁，令美元維持悲觀前景，而該行預期的歐元 / 美元在 2019 年年底前達到 1.33 水平，越來越可能成真。

全球經濟都在增長，不僅是美國，推動全球其他貨幣走強，壓制美元。而美元還需要面對一系列政治風險，包括川普的「美國優先」主張。

彭博援引原瑞信交易員 Charlie Chan 觀點稱，「美國優先」將持續給美元帶來下行壓力。通過看空美元，Charlie Chan 管理的對沖基金去年飆升 47%。

上周美國財長姆努欽談到，短期美元的疲軟有利於美國貿易，引發美元大跌。儘管姆努欽後來出面澄清也無濟於事，市場給川普政府已經打上了「打壓美元」的標記。摩根大通分析師指出，除非川普出面表態希望美元走強，否則美元下滑的勢頭仍將不變。不過這是「不可能的催化劑」。

再加上，隔夜歐洲央行官員稱「沒有任何理由繼續進行量化寬鬆」，推升歐洲央行退出寬鬆的預期。雖然日本央行預計還將繼續一段時間的寬鬆，但全球央行逐漸跟進收緊貨幣，其他貨幣的相對優勢更甚。

路透援引 Chapdelaine Foreign Exchange 總經理兼外匯業務主管 Douglas Borthwick 觀點稱，多數外匯交易者目前都在做多歐元、做空美元，隔夜市場的獲利了結，並非基於基本面的消息，而是看在目前已有的漲幅上。

該名主管還提到，交易員對本周聯準會的議息會議心存忐忑，擔憂鮑威爾上任後聯準會升息的步伐會發生變化。高盛此前也在報告中提到，本周的議息會議有可能不止是為 3 月升息走走過場這麼簡單，聯準會有可能釋放更鷹派的信號。

『新聞來源／華爾街見聞』