騰訊牽頭斥資340億元人民幣 入股萬達商業

京東 (JD-US) 昨(29)日晚間宣佈，騰訊 (0700-HK) 作為主發起方，聯合蘇寧、京東、融創 (1918-HK) 與萬達商業在北京簽訂投資協議，計劃投資約 340 億元 (人民幣，下同) 收購萬達商業香港 H 股退市時引入的投資人持有的約 14% 股份。交易完成後，萬達商業將更名為萬達商管集團，今後不再進行房地產開發。

香港《文匯報》報導，引入新戰略投資者後，萬達商業將更名為萬達商管集團，並計劃在 1 至 2 年內消化房地產業務。萬達商管今後不再進行房地產開發，成為純粹的商業管理運營企業。同時，各方將推動萬達商管集團盡快上市。

重新定位的萬達商管集團將利用騰訊、蘇寧、京東海量線上流量和本身巨大線下商業資源開展多方面合作，共同打造線上線下融合的中國「新消費」商業模式，為中國消費者提供更智慧、更便捷的消費體驗。其中，騰訊將推進與萬達旗下網絡科技集團的戰略合作，同時，萬達將保持對線上線下融合發展的主導權。

騰訊、蘇寧等投資人將利用資本力量，持續支持萬達商業加快發展，盡快實現 1000 家萬達廣場的目標。

另外，萬達酒店 (0169-HK) 宣佈，旗下非全資附屬公司將以約 3.15 億澳元 (約 19.194 億港元) 代價出售澳洲黃金海岸的酒店及公寓項目及雪梨的多用途綜合體項目予獨立第三方 AWH Investment Group Pty Ltd。同時買方將代為向萬達等償還債務款項約 8.15 億澳元(約 49.66 億港元)。

此次交易中，蘇寧出資 95 億元，佔股約 3.91%；融創的出資額與蘇寧相同；京東出資額為 50 億元。以此計算，作為主發起方的騰訊，此次出資額為 100 億元。

《星島日報》報導，對於背負對賭協議的萬達商業而言，這有可能是改變命運、提前結束對賭協議的增資行動。已經在港股市場私有化逾一年的萬達商業，按私有時的對賭協議，必須在未來 8 個月內完成上市，否則要回購股份及向聯合要約方補償每年 8% 和 10% 的利息。在本次協議落實後，騰訊等機構將為對賭協議買單。

