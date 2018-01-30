【西證國際】盤勢分析

◆ 宏觀焦點

美國股市週一下跌。道瓊斯指數下跌 0.7% 至 26,439 點；標準普爾指數下跌 0.7% 至 2,854 點；納斯達克指數下跌 0.5% 至 7,467 點。特朗普將發表首個國情咨文。

油價週一下跌，因美國產量上升。紐約 3 月期油下跌 0.9% 至每桶 65.56 美元。金價下跌， 因美元及美債收益率走高。紐約 4 月期金下跌 0.9% 至每盎司 1,345.1 美元。

香港和內地股市週一下跌。有消息指內地部分區域電煤供應告急，提振煤炭股上漲，中國神華（1088.HK）股價上漲 4.0%；醫藥股受壓。個股方面，理文造紙（2314.HK）及理文化工（746.HK）發佈盈利預喜，股價分別上升 1.1% 及 16.0%；有消息稱永利澳門（1128.HK） 主席陷醜聞，公司股價大跌 6.5%。恒生指數下跌 0.6% 至 32,967 點，國企指數下跌 0.5% 至 13,660 點，香港股市成交金額增加 6.5% 至 1,916 億港元。上證綜合指數下跌 1.0% 至 3,523 點，滬深兩市成交金額增加 10.1% 至 5,496 億元人民幣。

◆ 行業及公司新聞

◇ 此前招股的龍昇集團（6829.HK）已超額認購超過 568 倍，而昨天招股的雅生活（3319.HK）反應暫時一般，孖展超購僅約 0.4 倍。

◇ 中國神華（1088.HK）發佈盈利預喜，公司預計 2017 年股東應佔溢利將同比增加約 92.3% 至約 479 億元人民幣，大致符合市場預期。主要受惠於煤炭銷售量及平均銷售價格上升，運輸業務量、售電量上升。現價相當於約 8.3 倍 2017 年市盈率。

◇ 兗州煤業（1171.HK）發佈盈利預喜，公司預計 2017 年股東應佔溢利將同比增加 193%-245% 至 60.5-71.3 億元人民幣（首三季按年上升 369.9% 至 47.8 億元人民幣，市場預期約為 64 億元人民幣）。主要受惠於商品煤銷售價格同比大幅上漲，以及自產煤銷量同比增幅明顯。現價相當於 8.1-9.6 倍 2017 年市盈率。

◇ 域高國際（1621.HK）主要在香港從事第三方品牌石油化工產品分銷及銷售自有品牌潤滑油，同時亦為一家石油公司於香港的經授權車隊咭代理商。於 2017 財年（截止 3 月 31 日），公司為香港第二大柴油分銷商及第二大車隊咭代理商，市場份額分別為 19.8% 及 9.9%。2015-2017 財年，公司收益分別為 8.9、7.3 及 6.7 億港元；股東應佔溢利分別為 948、2,222 及 2,098 萬港元。2018 財年首 4 個月（截止 2017 年 7 月 31 日）公司收益同比上升 4.9%，而核心股東應佔溢利（不包括上市開支）按年增長 15.0% 至 995 萬港元。公司今天起至 2 月 2 日招股，預計 2 月 12 日上市，招股價介乎 0.3-0.5 港元，淨集資額約 6,750 萬港元（招股價中位數，僅 10% 公開發售），市值介乎 3.0-5.0 億港元，相當於 14.3-23.8 倍 2017 財年市盈率。

◇ 匯聚科技（1729.HK）為一家定制電線組件（光纖或銅製）供應商。公司於 2016 年為通訊設備及數據中心生產電線組件的中國市場中位列第二，並於 2016 年佔中國電線組件市場約 0.2%。2015-2017 財年（截止 3 月 31 日），公司收入分別為 9.4、9.1 及 8.6 億港元；股東應佔溢利分別為 6,672、7,160 及 8,168 萬港元。2018 財年首 4 個月（截止 2017 年 7 月 31 日）公司收益同比大增 52.2%，而核心股東應佔溢利（不包括上市開支）按年急升 2.6 倍至 5,808 萬港元。公司今天起至 2 月 2 日招股，預計 2 月 13 日上市，招股價介乎 0.25-0.50 港元，淨集資額約 9,070 萬港元（招股價中位數，不包括 30% 舊股，僅 10% 公開發售），市值介乎 4.6-9.2 億港元，相當於 5.6-11.3 倍 2017 財年市盈率，鑒於 2018 財年首 4 個月業績強勁，估值不算高。

(以上專欄內容乃筆者個人專業意見，誠供讀者參考；謹提醒讀者金融市場波動難料，務必小心風險)