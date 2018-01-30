【大慶證券】投顧盤前－類股輪動  台股短線震盪後再上



◆盤勢分析

昨日蘋果在媒體報導 iPhone X 首季生產目標可能砍至 2000 萬支下，股價下跌 2.07%，拖累美四大指數收黑。本週財經事件不少，除今日川普將發表上任後第一場國情咨文演說，Fed 亦將於今日舉行政策會議，並於本週三公布利率決議，使市場買盤縮手觀望。不過目前公布的企業財報表現依舊強勁，近 8 成獲利優於預期，基本面強勁有助推升指數續揚，短線只要 10 日均線不破，創高格局不變。

在上週五美股大漲帶動下，台股早盤跳空開高，指數上漲 74 點收在 11221 點，成交量 1324 億。指數重回所有均線之上，均線維持多頭排列，多頭架構不變。近日雖外資大幅買超台灣 50 反 1，上週五持股張數來到 196 萬張新高，但其實按照過去的經驗，外資買超台灣 50 反 1 與指數走勢並沒有那麼直接的關係，持股張數上一次創高是在今年 1/9，也未見指數翻空，今天摩台期結算，研判增加持股僅為避險用途，並非看空台股，短線只要 10 日均線未有效跌破，震盪後仍有機會再攻。

觀察盤面，昨日電子與傳產類股皆有表現，上週五電玩展開幕，吸引 30 萬人次參觀，帶動電競族群股價再度攀高，除微星、曜越攻上漲停外，技嘉也大漲 6.5%，此外，市場傳 MOSFET 大廠 Vishay 通知客戶漲價，預計第一季漲幅達 10~15%，在台廠有望跟進調漲價格下，MOSFET 類股的尼克森漲停鎖死，大中、富鼎等也上漲 3% 左右，在 MOSFET 缺貨問題未獲紓解下，全年報價有望走揚，相關個股持續看好。2018 年全球行動通訊大會 (MWC) 將在 2/26 開展，為非蘋陣營年度新機大戰揭開序幕，手機相關供應鏈為短線上可留意的焦點，尤其是 3D 感測相關個股，在先前蘋果銷售不如預期下，股價經過修正位階偏低，後續值得關注。傳產部分以塑化表現最佳，油價在美元指數維持弱勢下續漲，布蘭特原油期貨維持在每桶 70 美元之上，帶動塑化報價上揚，SM 報價來到每噸 1433 美元的近一年新高，五大泛用樹脂也普遍上漲，激勵包含台化、東聯、華夏、國喬… 等上漲。惟短線上指數高檔震盪，漲多個股容易遇到高檔賣壓，短線位階低的個股將較有機會突圍上漲，可參考 3D 感測、IC 設計、5G、車電、電動車、LED、AI、塑化、鋼鐵、食品、紡織等。

