

◆盤勢分析

1. 受到美股上周再創新高點，引發部分投資人獲利了結，加上美元走升和 APPLE 股價走跌的壓力，美股周一開盤下挫，盤中走勢疲弱，終場四大指數跌幅介於 - 0.67~-0.21%。其中，市場傳 iPhone X 銷量不振 APPLE 通知下游供應商量產計畫減半至 2000 萬支，利空衝擊 APPLE 股價跌破 170 美元，跌幅 2.07%。今晚關注美國總統川普將國會發表國情咨文，慎防國際貿易戰的意外言論。

2. 美股續創新高，加上摩台結算在即，周一台股開高之後，指數持續 11,200 點附近橫盤整理，尾盤在權值股奮力拉抬收高。終場指數上漲 74.71 點，漲幅 0.67%，收在 11,221.81 點，重回 5 日線之上，成交金額 1,307.71 億元；OTC 指數收盤上漲 0.63%。

3. 技術面與籌碼面：

(1) 均線：近期台股漲多高檔震盪，目前短天期均線與多頭架構未變。

(2) 量能：周一成交量能不足，未來上漲仍出量為宜。

(3) 技術指標：9 日 KD 高檔死亡交叉，MACD 柱狀體零軸之上下滑指標過熱，但周 KD 與 MACD 仍為多方發展。

(4) 法人籌碼：三大法人合計 + 21.11 億元；外資 + 20.73 億元、投信 + 3.62 億元、自營 - 3.24 億元。

4. 電子類股

(1)AI、電競、虛擬貨幣：3035 智原、2377 微星、2376 技嘉、6150 撼訊、3515 華擎、2399 映泰周一股價再創波段新高。

(2)MCU、PCB：具漲價題材且股價回檔整理，配合中長期智慧音箱帶動智慧家居的產業趨勢，MCU 大廠 4919 新唐、6202 盛群，股價表現亮眼。另 iPhone X 銷售不如預期，近期 PCB 相關個股股價備受壓抑，但周一 2313 華通、3037 欣興止穩強勢表態。

(3) 光學：受惠車載鏡頭增溫，加上最快第三季 3D 感測「發射端鏡頭」產品出貨，3018 亞光周一股價盤中緩步走高，帶動 3406 玉晶光、4976 佳凌、3441 聯一光走強。此外，台股股王 3008 大立光股價重回 4000 元大關。

(4) 被動元件：擺脫上周五股價弱勢表現，2327 國巨、2492 華新科、2456 奇力新、3026 禾伸堂、6173 信昌電股價轉強。

5. 非電子類股

(1) 特化：美國特斯拉股價回升至 350 美元附近，國內鋰電池相關概念股 4739 康普、4721 美琪瑪低檔轉強，股價呈現落後補漲。

(2) 塑化：周一遠東區五大泛用塑酯維持高檔，1305 華夏、1326 台化、1312 國喬、1710 東聯股價勁揚，惟中油桃園煉油廠爆炸，短線觀察後續效應。

(3) 食品：中國農曆年節即將到來，加上近期中國方便麵調漲，1216 統一上漲超過 2%。

6. 投資建議: 大盤短線高檔震盪，市場心態偏多但追高意願低，市場資金快速在低基期與產業前景佳個股間輪動，建議中、長期仍以具有旺季效應與通膨相關的傳產為主基調，搭配回檔修正過後即將創高的電子個股進行短線操作。

7. 重點訊息：

(1)半導體矽晶圓缺貨，價格持續上漲，業界龍頭日商信越化學宣布調高 2017 會計年度（2017 年 4 月 1 日至 2018 年 3 月 31 日）財測，預期營收與獲利都將創新高，獲利調幅更達近兩成。由於信越會計年度至今年 3 月底才結束， 隨著產業龍頭看多後市，矽晶圓價格持續看漲，等於預告環球晶（6488）、台勝科 (3532) 及合晶 (6182) 等第一季也將繳出佳績。

(2) 整合元件（IDM）廠新唐（4919）去年獲利創七年新高，每股純益 3.32 元。新唐董事會決議，去年度盈餘每股配發 2.5 元現金股利，現金殖利率 3.3%。新唐去年受惠於 32 位元 MCU 產品出貨持續成長，加上個人電腦和伺服器相關產品銷售告捷，全年營收達到 92.35 億元，年成長 10.9%，創新高；去年全年稅後純益 6.88 億元，年增 12.2%，為七年來新高，每股純益 3.32 元。

(3)GIS-KY 業成（6456）上周股價一度跌破 200 元整數大關，創下掛牌以來新低紀錄，公司啟動護盤計畫，將自今（30）日開始二度啟動庫藏股，預計買回自家股票 3,000 張，買回區間價位落在 153～301 元，佔公司已發行股數 0.88％，此為 iPhone X 銷售積弱不振以來，第一家動用庫藏股機制的正蘋果概念股。

