弱勢美元襲捲亞洲 台幣Q1可望走強

台幣匯率今年以來升值力道始終不弱，上週則是展現更為強勁的升勢，主要是因為二十四號美元指數摜破 90 大關創下 2014 年 12 以來首度滑落到 90 以下的紀錄，帶動整體亞幣競升。台幣匯率受到資金狂潮的湧入，上週衝破 29.1 兌 1 美元關卡，二十五號當天寫下單日升值幅度 0.8% 的驚人升幅。匯率週一升值力道似乎減緩，但是回貶的空間也不大。只是，原本被匯銀認為是重要關卡的 29.2 價位，近期看來是有點回不去了。（張佳琪報導）

整個亞幣的強勢都跟國際美元的走弱有關。先前美國總統川普對於弱勢美元表達過支持的談話，已經讓美元承受壓力。上週美國財長梅努欽（Steven Mnuchin）在「世界經濟論壇」年會中公開說弱勢美元對美國有利，更被全球市場進一步解讀為美元弱勢格局的確立。

也因此，就連向來對匯率不輕易表達看法的央行，罕見針對匯率升值在二十五號發佈新聞稿指出，多年來美國歷任財長都提倡強勢美元政策，認為強勢美元符合美國利益，梅努欽的說法已被解讀美國贊成弱勢美元，導致資金由美國流向國外。央行認為，正是因為梅努欽的言論，產生口頭干預助貶美元的效果。

元大寶華綜合研究院策略分析師顏承暉表示，其實還有一個關鍵，就是美國新任的聯準會主席鮑威爾的利率政策，被市場認為不僅會延續葉倫的鴿派風格，而且可能在升息上更為緩慢，導致美元更加欠缺強勢的條件。顏承暉說：「他是沒有總經訓練出來的聯準會主席，他做貨幣政策可能變得比較謹慎保守，升息速度就容易會慢半拍」。

當然，今年全球經濟的同步成長，以及各國貨幣與股價的強勢，也會讓美元不易保持過去獨強的格局。顏承暉說：「畢竟金融海嘯後全球印最多鈔票的國家是美國，全球的熱錢都來自美國，當股價到處噴出，當然美元就是弱勢」。

國內研究機構初估，台幣今年第一季仍以升值的趨勢為主。顏承暉不諱言，台幣匯率的升貶現在已經有點偏離基本面，走的是資金行情，這時候讓研究人員更難去預估它會升到哪裡，只能更加確立第一季台幣的強勢局面很難扭轉。顏承暉說：「最近看到本波匯率的升貶已偏離基本面，它是一種資金行情，一旦是資金行情出現，所有的價格預測其實會變得沒那麼重要，反而要注意到造成這波匯率上漲的理由。其實我們現階段並沒有預測本波匯率會升到哪裡」。

銀行外匯交易員這個月以來都是忙翻，台幣狂升，鄰近的亞幣無一不升，不只進出口商的交易量大增，散戶的換匯需求也大大提升。看著台幣匯率不斷衝刺突破每一道技術面的壓力，匯銀人士不諱言，就技術線型來看，其實現在已經沒有較大反壓帶。再加上股市一直處在牛市，容易導引資金持續流入，也會帶動匯率升值，匯銀近來可說是口徑一致，認為台幣挑戰 29 元價位只是遲早的事。

市場評估，一直到第二季匯率才可能會有些逆風因素出現，其中，最大的逆風因素不排除就是美國稅改法案的政策效應。市場曾經推估過，這項減稅法案很可能會吸引 1500 億美元資金回流美國，有機會讓美元由第二季開始擺脫疲態逐步轉強，亞幣升勢趨勢屆時可能就會有些變化了。