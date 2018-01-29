美國債券市場的「通膨預期」 平衡通膨率突破2%

10 年期美債殖利率與通貨膨脹保值債券 (TIPS) 的殖利率利差，象徵「通膨預期」的平衡通膨率 (Break-even Rate)，代表著市場預期的未來 10 年通膨率，而此利差在 26 日達到 2014 年 9 月以來最大的差距，突破 2%。

通貨膨脹保值債券 (TIPS) 的本金部份與 消費者物價指數 (CPI) 做掛勾，在殖利率維持固定情況下，本金會隨著 CPI 漲幅變化，TIPS 殖利率較美債殖利率低上許多，但 TIPS 保障投資者在未來的購買力。

財金部落格《wolfstreet》指出，1 月 26 日時，10 年期美債殖利率上升至 2.66％，而 10 年期 TIPS 殖利率為 0.57％，之間的利差擴大至 2.09％，為債券市場預期未來 10 年的通膨率。

平衡通膨率變化

從上圖中，顯示過去的通膨情況，因石油造成的經濟不景氣從 2014 年年中開始，同時大宗商品持蕭條，而在 2015 年與 2016 年，則是加入「運輸衰退」，運輸價格不僅在美國國內下降，整個貨櫃海運亦遭影響，導至通膨率下滑。

但之後隨著油價開始上漲，運輸開始回暖，其他價格走高，通脹預期大升。去年美國聯準會主席葉倫指出，通膨緩慢為「短暫」現象，以現在情況來看，她是對的，債券市場應該為通膨提升做好準備。