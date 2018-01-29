富國警告：大幅發行美債將導致拋售潮 震盪債券市場

富國銀行的利率策略長 Michael Schumacher，接受《CNBC》訪問時表示，他擔心美債發行量會增加，但實際需求可能沒這麼高，將造成價格降低與殖利率上升，債券市場面臨風險。

在 2018 年，美債發行量將持續攀升，年增長可能達 50％，Schumacher 預計，美國財政部在最近幾日，可能會公佈債券發行方式的「重大變化」，而此變化出現在聯準會宣布縮表措施後，代表著 Fed 對於美債的需求將減少，將導致美債供應增加，造成殖利率攀升。

Schumacher 表示：「你不僅僅會看到人們拋售 10 年期美債，30 年期美債也會出現此現象，我們對此非常擔憂。」債券市場將有重重關卡需要克服。

目前，10 年期美債殖利率約為 2.6％左右，過去 6 個月上漲近 40 個基點，Schumacher 預測今年年底殖利率可能來到 2.95％，但他認為，殖利率上漲至 3.25％也是有可能的。

而 30 年期的美債殖利率，在過去 6 個月基本上持平，但最近有上揚趨勢，今年目前已上漲 17 個基點。當政府預算出現赤字時，Schumacher 認為要更關心 30 年期國債殖利率走向，而今年美國政府很可能出現財政赤字。

現任 Fed 主席葉倫將在 2 月 3 日卸任，接手的鮑威爾預期將維持升息的政策，Schumacher 認為，人們對於 Fed 的政策，越來越關注。