受通膨預期刺激 美10年期國債殖利率升至4年新高

美國 10 年期國債殖利率周一飆漲至 2.727%，為 2014 年 4 月以來新高，主因是投資人押注通膨與經濟都將加速成長。

據《CNBC》報導，這個月美元貶值，也有助推升殖利率，因為交易員認為，美元貶值會降低美國國債需求，同時也將推升通膨。

2 年期美國國債殖利率也在之前觸及 2.161% 高點，為 2008 年 9 月 26 日以來最高，當時的殖利率為 2.189%。

Raymond James 固定收益資本市場主管 Kevin Giddis 指出，債券自本周起面臨壓力，因此殖利率短期揚升並不令人意外，較讓人吃驚的是 10 年期國債殖利率飆升的速度，就好像對通膨的看法，已經從預期轉為確定發生。

除了美國國債，德國國債更出現關鍵性變化。德國 5 年期國債殖利率突破零，達 0.01%，是自 2015 年 12 月以來首次。

先前荷蘭央行總裁 Klaas Knot 表示，歐洲央行必須盡快結束量化寬鬆政策。他說：「沒有任何理由繼續這麼做，我覺得我們要弄清這一點。」

德國 10 年期國債殖利率同樣強升，至 0.697%。

依歐洲央行規劃，購債僅會持續到 9 月。Knot 認為，德拉吉不願就此做出承諾，以防歐元又進一步升值。