〈中華電拚5G〉攜聯發科、華碩、宏達電、網通大廠組國家隊 目標2020年預商用

全世界都在拚 5G，中華電 (2412-TW) 今 (29) 日宣布台灣 5G 產業發展聯盟 - 中華電領航隊成立，攜手聯發科 (2454-TW)、華碩 (2357-TW)、宏達電 (2498-TW)、網通廠明泰 (3380-TW)、合勤控 (3704-TW)、智邦 (2345-TW) 等產官學約 40 個機構及企業結盟，共組 5G 國家隊，建構端到端的 5G 產業鏈，目標為 2020 年實現台灣 5G 預商用，並與國際 5G 標準及商轉時程同步。

中華電指出，經濟部積極推動國內 5G 產業發展，結合中華電、工研院、資策會共同發起成立 5G 國家隊台灣 5G 產業發展聯盟 - 中華電信領航隊 (TW5G Alliance - CHT Pilot Team)，目標是透過跨部會分工合作，整合產業能量，發展台灣 5G 整體解決方案及創新應用服務，帶動相關產業轉型升級及輸出國際。

中華電執行副總林國豐指出目標在 2020 年台灣 5G 預商用。(鉅亨網記者楊伶雯攝)

中華電表示，國家隊成員主要是國內外具備 5G 技術能量且願意投入資源的標竿廠商，結合產、官、學、研的合作聯盟，將加速推動 5G 服務，協助國內 5G 產業發展，聯盟企業高層及經濟部長沈榮津、交通部長賀陳旦、NCC 主委詹婷怡、台灣資通產業標準協會理事長曾鏘聲等今日都起出席成立大會，站台力挺。



中華電董事長鄭優表示，台灣資通訊產業在全球擁有重要地位，面對即將到來的 5G 新世代，身為國內電信龍頭，為提供消費者及早體驗 5G 創新服務，協助國內各行業轉型升級，發展 5G 相關產業，除帶領台灣產業發揮既有硬體製造優勢外，更要結合資通訊軟實力積極開發各種創新應用，提升軟體、內容與創新能量，掌握產業轉型契機，讓台灣在全球 5G 價值鏈扮演重要角色。

宏達電展示模擬 5G 環境的手機下載速度高達 809.58Mbps。(鉅亨網記者楊伶雯攝)

中華電在去年 MWC(Mobile World Congress) 大會與諾基亞、愛立信兩大通信設備商簽訂 5G 合作備忘錄，透過中華電信研究院的技術能量，積極進行 5G 實驗網的建置，且結合國內晶片、終端、小基站、邊緣運算、服務平台、資安及內容產業，進行 5G 技術、創新應用的研發，加速國內 5G 服務及產業發展，拓展海外市場商機。

中華電執行副總林國豐指出，在今年的資本支出中已編列小部分的預算做為 5G 布建經費，他說，，5G 技術具超高速、大連結、低時延三大特色，台灣行動網路涵蓋率及行動數據使用量都是全球第一，且是全球前五大 Google Play 市場，有豐富的數位內容開放資料及多元產業人文，晶片手機基站全供應鏈，在發展 5G 上有很好的基礎。

林國豐表示，中華電 5G 聯盟集結國內外產、官、學、研約 40 個機構及企業結盟，目標是 2020 年實現台灣 5G 預商用，他指出，在終端手機部分與宏達電、華碩合作，同時也在 AR/VR 上有合作關係，另外還有做智慧型眼鏡廠商；基地台部分，包括明泰、合勤控；智邦及廣達 (2382-TW) 則是進行 SDN 交換器的合作；研華 (2395-TW) 及凌華 (6166-TW) 則是工業電腦及物聯網，還有工業電腦應用層 MEC 的應用等。

林國豐說，預計政府在 2020 年初可有新的 5G 頻譜釋出，在頻譜未出前則會先申請實驗頻譜，他強調，目前普遍認為 2020 年 5G 商用的說法其實都是預商用，除了美國電信商喊出全國覆蓋，規模最大之外，其餘都是區域覆蓋，台灣目前與全球同步並未落後。