電信法說本周登場 財測、低價吃到飽、5G布局引關注

電信業法說本周將陸續登場，由中華電 (2412-TW) 打頭陣，將率先在 1 月 31 日召開，台灣大 (3045-TW) 則是在隔天的 2 月 1 日登場，至於遠傳 (4904-TW) 預計在農曆年後 2 月 23 日舉辦，包括一直退不了場的低價 4G 吃到飽流血殺價戰、5G 布局、OTT 業者的競爭及今年的財務預測都將是法人關注的焦點。

電信三雄去年自結獲利出爐，台灣大去年全年合併營收 1171.7 億元，年增 0.45%，EBITDA 為 327.6 億元，營業利益 190.7 億元，稅後純益 148.2 億元，EPS 為 5.45 元，超越財測 3%，連續 6 年拿下電信獲利王寶座。

中華電去年營收 2275.5 億元，年減 1.1%，營業淨利 467.3 億元，歸屬母公司業主淨利 388.6 億元，累計每股純益 5.01 元；遠傳去年全年合併總營收 920.7 億元，年減 2.41%，累計合併 EBITDA 與稅後淨利為 281.68 億元與 108.57 億元，EPS 為 3.33 元。

電信業在低價 4G 吃到飽流血戰一直無法退場下，對營運已產生影響，電信三雄中僅台灣大去年營收小幅成長，但主要是受惠於多角化經營的貢獻居多，中華電及遠傳的營收則是連續 2 年衰退，至於獲利部分，3 家業者則都是連續 2 年衰退。

電信業面臨傳統語音服務快速衰退的窘境，估計目前在行動服務中約有 3-4 成營業額是語音的收入，但在上網普及率增加下，相關營收的成長也有趨緩的跡象，因此創新服務等新營收來源，是業者積極布局及搶占的領域；電信業者今年的財測、低價 4G 吃到飽的競爭，OTT 業者的搶食、創新服務的布局等，都是市場關注的焦點。

經濟部積極推動國內 5G 產業發展，結合中華電、工研院、資策會共同發起成立 5G 國家隊「台灣 5G 產業發展聯盟 - 中華電信領航隊」(TW5G Alliance - CHT Pilot Team)，目標是透過跨部會分工合作，整合產業能量，發展台灣 5G 整體解決方案及創新應用服務，帶動相關產業轉型升級及輸出國際。

台灣 5G 產業發展聯盟團隊今 (29) 日下午將舉行成立大會，邀請國內外具備 5G 技術能量且願意投入資源的標竿廠商加入，結合產、官、學、研合作聯盟，以 2020 年實現台灣 5G 預商用為目標，同步國際 5G 標準與商轉時程，建構國內 5G 端到端產業鏈，前進海外市場。

台灣大今日以平盤 110.5 元開出後往上拉升，一度上漲至 112 元，平了上周的高點，為去年 7 月以來的波段高價，盤中漲幅 0.9%；中華電今日以 109 元小紅開出，盤中力守平盤之上。