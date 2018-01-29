〈永達保經營運展望〉母憑子貴 今年估賺近一個股本 在台上市櫃計畫喊卡

永達保經轉投資的大陸永達理保經成立屆滿 7 年，資本額 8000 萬人民幣，去 (2017) 年營運再創佳績，稅後獲利 1.9 億人民幣，已賺超過 2 個股本，也是目前赴大陸發展的三家保經公司中，唯一賺錢的公司；永達保經董事長吳文永表示，該公司「母憑子貴」，在大陸永達理保經挹注下，預估今年獲利可賺進近一個股本。此外，總經理陳慶鴻表示，永達保經在台上市櫃計畫因為不缺資金而喊卡。

永達保經實收資本額新台幣 9.82 億元，2017 年再度創下亮眼佳績：新契約保費收入達新台幣 23 億元 (不含躉繳)，累積有效契約保費達新台幣 330 億元，營業收入達 20.83 億元，當年度百萬圓桌 (MDRT) 會員達成人數 122 位，主管人數共 1640 人，13 個月保單繼續率更傲視同業高達 97.82%。

2017 年台灣壽險業，僅有十一家公司入圍 MDRT 會員排名前一百名，永達成為保經業唯一入榜之公司。

在激戰的保險市場中不但業績逆勢成長，由永達轉投資且持股達 24.9% 的大陸永達理保經，更於大陸站穩腳步、大幅成長。目前除了永達保經赴大陸發展，磐石保經、台名保經也都已登陸，但目前只有永達理早於 2015 年轉虧為盈。

永達理保經同樣以增額終身壽險為主打商品，2017 年新契約保費收入達人民幣 17.80 億元，主管人力達 6005 人，百萬圓桌 (MDRT) 會員人數已完成 1247 位，13 個月繼續率達 96%。

永達理呈現快速成長，目前於對岸設有 15 家分公司及 40 個營業據點，分別位於北京、天津、山東濟南、山東青島、河南、江蘇、蘇州、上海、杭州、寧波、四川、湖北、福建、廣州、深圳，2018 年將增設陜西西安、湖南長沙分公司。

挾著 MDRT 品牌優勢及人才西進，2018 年大陸永達理新契約保費收入可望大幅成長到人民幣 45 億元、營業收入 36 億元、13 個月保單繼續率 96.5%、主管人力 13500 人及 3000 位 MDRT，分公司拓展為 17 家及 60 個營業據點。

而台灣母公司永達保經部分，吳文永表示，永達保經新契約保費收入目標新台幣 28 億元 (不含躉繳)、營業收入新台幣 23 億元、13 個月保單繼續率 97%、主管人力 1800 人及 250 位 MDRT。且在「母憑子貴」挹注下，預估永達保經今年稅前獲利可達 9.2 億元，資本額達 9.82 億元，EPS 上看 9.37 元，預期可望賺進近一個股本。

永達保經表現亮眼，前幾年都拋出籌備上市櫃的計畫，但是，陳慶鴻表示，永達保經沒有籌資需求，而且上市櫃「太多公公婆婆」，並無益於發展，在不缺資金下，預計不會在台灣上市櫃。但是，永達理保經部分，則計畫在大陸上市櫃，但是還須突破法規限定，所以目前尚無確切時間表，一切仍在規劃中。