人工智慧來勢洶洶 企業轉型面臨4大挑戰

鉅亨網記者許雅綿 台北 2018年1月29號18點17分

勤業眾信今 (29) 日表示，針對企業大數據進行分析調查，結果發現企業若想因應人工智慧浪潮，轉型為分析型組織，普遍面臨 4 大挑戰，包括沒有統一的資料分析準則、缺乏功能完善的資訊系統、對於資料分析了解不足，以及缺乏相關職能的分析人才。

勤業眾信聯合會計師事務所今天舉辦「人工智慧來了！AI、RPA 與大數據實戰分享會」，其中預估今 (2018) 年將是機器人流程自動化（RPA）與人工智慧（AI）普及化的元年。

根據勤業眾信《認知科技調查報告》研究結果顯示，有超過 7 成的企業認為，運用 AI 增強產品性能和提升服務品質，是最常見的企業轉型方式。

勤業眾信風險管理諮詢股份有限公司協理林茵薇表示，今年台灣已有許多高科技業、製造業展開機器人流程自動化專案，應用範圍從供應鏈、財務會計、人力資源到資訊科技（IT）皆涵蓋，以解決業務量增加所產生的人力問題。

值得一提的是，在人工智慧趨勢下，大數據分析為企業極力發展的一環。去年英國《經濟學人》雜誌曾提出，世界上最寶貴的資源不再是石油，而是數據。

勤業眾信風險管理諮詢公司協理劉婉蓉表示，數據最大的優勢在於它無處不在，未來，即將邁入駕馭數據的時代，因此，因應人工智慧趨勢，企業也逐漸轉型為分析型組織，以加速經營決策。

勤業眾信風險管理諮詢公司協理彭德全表示，分析型組織是指透過資訊科技，將資料、分析和推理三因子，納入決策過程每一個步驟，並結合人腦經驗、知識和觀點，以達到跳躍式分析的能力。

彭德全表示，企業若要強化大數據分析的效益，降低分析成本、提升分析與決策精準度等，建議不僅要關注資料和科技議題，更應著重組織能力提升與功能轉型等課題。