【港股解碼】直播業砥礪前行：2018告別低俗 孵化大頭

說起直播行業，很多人一定會驚呼，就是那個近年來最賺錢的新生行業吧！

實際上，直播業的風風火火停留在2016年之前，2017年，直播業迎來了倒閉潮和各種不平靜。

2017：一年消失上百家大頭出現

據中國演出娛樂行業協會網路表演（直播）分會聯合“中娛智庫”發佈的《2017中國網路表演（直播）發展報告》，截止2017年末，全國共約有200多家公司開展或從事網路表演（直播）業務，較2016年減少近百家。

在直播平臺倒閉了近三分之一、並有大批因違法違規被查處的同時，資源也開始向少數大頭企業集中，並實現行業營收規模的不減反增，中小直播平臺的生存狀況令人擔憂。

2017年我國網路表演（直播）市場整體營收規模達到304.5億元，比2016年的218.5億元增長39%。可見，“大頭”平臺的用戶群體穩定性增加較快，用戶的“打賞錢”加速向大平臺流入，對應的品質欠缺的小平臺則恰恰相反，直播業：倒閉潮還在繼續，大頭愈做愈大。

2018：直播平臺往哪走？

新的一年，直播業還會有什麼靚麗的風景？

首先，2016年可以說是直播業的黃金時期，這一年年底，直播用戶的規模達到4億，可以說是實現了野蠻增長。在缺乏規範制約的背景下，直播業當時出現的主要問題是:依靠低俗內容吸引眼球，由此帶來的違美、違德、違常、違俗等行為。

這樣的“毒瘤”必然要接受法律規範和民眾監督的嚴峻考驗，2017年初開始，包括虎牙直播、YY直播、秒拍等在內的眾多平臺開始整改，2017年6月，網路直播總用戶規模下降至3.43億，“瘋狂增長”被有效遏制。

目前，餘下的直播平臺繼續在內容上做“自我淨化”，最大程度抵制低俗內容。

除了內容正在淨化以外，運營和資金上，營收不佳的中小平臺也在接受另外一個維度的考驗。包括內容同質化、資金不足、抗風險能力弱，都在制約著中小平臺實現可持續的營收。

據悉，為了實現“自我淨化”以防止違規，映客、熊貓、鬥魚等大平臺都在增加對內容審核的投入，包括“7×24小時”值守，這無疑使得平臺的運營成本大大增加。

可見，隨著監管到位，不論從內容上還是運營上，直播平臺的發展都在趨於穩定和標準化，告別了低俗和內容同質化，留下的必然是符合社會主流價值觀的。

告別了以網路主播個人秀來吸引眼球的商業模式之後，“直播+教育”、“直播+電商”開始推動直播與多個行業融合發展，以滿足消費升級的需求。

另外還有觀點認為，諸多線下火爆的娛樂活動、電視綜藝等如果搬上直播平臺，也能夠帶來新增的用戶追捧，這是直播業重生的“第二春”，畢竟，2017年能夠在平臺減少三分之一的情況下實現總營收39%的增加，這個行業還大有前途可言。

走向專業內容，走向垂直領域，“大頭”平臺的盈利模式變得清晰穩定，中小平臺加速洗牌、告別低俗，蛋糕在做大，結構也在優化，這就是我們可以展望的2018直播業。

作者：張欣然

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