北美產量大爆發 布蘭特原油小跌

雖然石油輸出國組織 (OPEC) 與俄羅斯等產油國持續減產，但受北美原油產量激增影響，週一 (29 日) 布蘭特原油期貨價格走跌。

格林威治時間週一上午 7 點 49 分，布蘭特原油期貨較前一交易日，下跌 19 美分，但每桶價格仍在 70 美元以上；西德州中級原油期貨，則上漲 5 美分，至每桶 66.19 美元。

市場樂觀認為，在 OPEC、俄羅斯持續減產，需求增加的情況下，原油市場依舊強勁。

自 2017 年中迄今，布蘭特原油與西德州中級原油，皆上漲近 60%；除 OPEC 與俄羅斯的減產協議外，美元疲軟，也讓油價獲得支撐。

不過，分析師示警，由於北美原油產量不斷成長，市場已開始承壓。

據估計，美國原油產量，會持續增加，達到每天 1,000 萬桶 (1 月中旬已達 988 萬桶水準)；自 2016 年中以來，美國原油產量，已成長逾 17%，和沙烏地阿拉伯不相上下，僅次於俄羅斯 (2017 年平均每日 1,098 萬桶)。

另一方面，加拿大原油產量也來到每天 33.5 萬桶的水準，受惠於頁岩油相關投資續增，產量可望進一步攀高。

北美頁岩油增產，使原油供給大增，摩根大通 (JP Morgan) 研判，國際油價將於 2018 年底下滑。

摩根大通預估，2018 年布蘭特原油平均價格約每桶 70 美元，西德州中級原油約每桶 65.63 美元。