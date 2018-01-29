【富邦期貨】全球金融市場日報

《台指期日盤走勢分析》

今日受到美國股市大漲激勵之下，使得台股反彈上漲，終場加權指數上漲 74.71 點，站回五日均線以及 11200 點大關，成交量能維持在千億元水準之上，而外資在現貨部分買超 20.73 億，合計三大法人現貨淨買超 21.11 億。

《國際金融市場焦點分析》

美國企業財報效應持續，美股指數再創歷史新高，小道瓊期貨大漲 228 點，而小 S&P500 期貨更是收高 33.25 點，幅度達 1.17%，Intel 最新財報顯示，經營重心偏向毛利率較高的數據中心的這項策略獲得成功，使股價大漲逾 10%。雖然美國商務部公布美國去年 Q4 的 GDP 成長率僅 2.6% 不及預期，但投資人仍因財報樂觀而持續買進。

《國際商品市場焦點分析》

美元反彈僅有一天，上週五再度下跌，加上美股多頭走勢強勁，在預期全球經濟持續成長帶動原油需求增加下，投資人暫時放下對美國油商擴產的憂慮，3 月 WTI 期貨價格上漲近 1%，收盤再度站上 66 美元價位；受到川普發言捍衛強勢美元衝擊，金價自上週四高點大幅回落，雖然美元於週五再度回跌，金價反彈力道有限，雖然尾盤守住 1350 美元，今日早盤依舊失守該價位。

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