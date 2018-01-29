台股盤中—追價買盤力道不足 電子權值股領軍大漲近百點後震盪走低

台股今 (29) 日受到美股大漲激勵，在台積電與大立光等電子權值股帶頭上攻下，指數一度大漲近百點，直逼前波段高點 11270 點，惟整體追價買盤力道不足，指數開高後震盪走低，盤中最低來到 11169.4 點，預估成交量能約 1300 億元。

台股指數今日以 11202.27 點開出，盤中最高 11246.18 點，最低 11161.83 點；櫃買市場今日以 153.08 點開出，盤中最高 154.05 點，最低 153.08 點。

以蘋概三雄表現來看，除鴻海遭外資降評，股價開高後翻黑走低外，股王大立光與台積電均以紅盤開出，大立光跌深反彈，盤中大漲逾 3%，重返 4000 元大關；台積電則是開高後走低，在平盤附近震盪，也壓抑了指數漲幅。

美股英特爾 (Intel) 在財報亮眼帶動下，股價大漲，連帶使今日台股盤面英特爾概念股隨之發光，受惠英特爾新伺服器平台將大幅增加 MOSFET 採用量，尼克森 (3317-TW)、富鼎 (8261-TW) 與大中 (6435-TW) 今日股價也強勢表態，除尼克森強攻漲停外，富鼎與大中也有超過 3% 的漲幅。

費半指數大漲也牽動 IC 設計類股表現，智原 (3035-TW) 爆量大漲逾 7%，威盛 (2388-TW) 與矽統 (2363-TW) 則是爆量直奔漲停，至於新唐 (4919-TW) 也在法說行情同步帶動下，大漲超過 8%。

新唐相關權證。資料來源：鉅亨網整理

以族群來看，光電族群表現最強勁、上漲超過 1.7%，油燃與食品指數上揚逾 1%，表現最為弱勢的族群為玻璃類股，下跌逾 3%；櫃買市場則是光電與半導體族群最強勢、上漲逾 1%。

華信投顧分析師邱鼎泰指出，今日盤勢在電子股開高走低下，追價買盤力道不足，第 1 季行情可著墨於部份中小型股搭配原物料族群，尤可留意華夏與國喬等基本面佳的二線塑化類股，並預期指數在未跌破 10700 點的情況下，都是多頭拉回找買點的時機。

