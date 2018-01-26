〈景氣燈號〉去年11月上修為綠燈 可惜12月終止連4綠轉呈黃藍燈

國發會今 (26) 日公布去年 12 月景氣概況，去年 11 月雖修正為綠燈，但 12 月景氣對策信號綜合判斷分數為 22 分，較上月修正後的 23 分減少 1 分，燈號由綠燈轉呈黃藍燈，終止連 4 綠，但景氣領先、同時指標仍持續上升，顯示當前國內景氣仍維持復甦。

國發會指出，去年 11 月綜合判斷分數上修 1 分，為 23 分，燈號由黃藍燈上修為綠燈，主要因製造業銷售量指數燈號由藍燈上修為黃藍燈，增加 1 分。

去年 12 月則較上月減少 1 分為 22 分，燈號由綠燈轉呈黃藍燈，9 項構成項目中，機械及電機設備進口值由綠燈轉呈黃藍燈，分數減少 1 分，其餘 8 項燈號不變。

個別構成項目分別為，貨幣總計數 M1B 變動率由上月上修值 4.3% 減為 4.1%，燈號續為黃藍燈；股價指數變動率由上月 18.1% 減為 13.6%，燈號續為黃紅燈；工業生產指數變動率由上月上修值 0.1% 增為 1.3%，燈號維持黃藍燈。

非農業部門就業人數變動率由上月 0.84% 減為 0.83%，燈號續為黃藍燈；海關出口值變動率由上月下修值 8.6% 減為 7.7%，燈號續為綠燈； 機械及電機設備進口值變動率由上月 5.7% 減為 - 5.2%，燈號由綠燈轉呈黃藍燈。

製造業銷售量指數變動率上月修正值為 - 0.8%，燈號由藍燈轉呈黃藍燈；12 月增為 0.5%，燈號續呈黃藍燈； 批發、零售及餐飲業營業額變動率由上月上修值 2.2% 增為 3.4%，燈號續為黃藍燈；製造業營業氣候測驗點：由上月上修值 99.9 點減為 99.0 點，燈號續為綠燈。

國發會指出，展望未來，全球經濟在先進與新興國家同步復甦帶動下，主要機構普遍預測 2018 年可略優於去年，有助維繫出口動能，但主要國家貿易政策的動向、全球金融情勢的變化及地緣政治風險等不確定因素影響，值得關注。

內需方面，半導體業者可望持續投入先進製程投資，加上政府積極排除投資障礙，推動前瞻基礎建設、落實產業創新發展計畫等，活絡加速投資台灣動能。

國發會認為，隨著企業獲利好轉有助於企業加薪與股利發放，及就業情勢穩定，可望帶動民間消費；根據各主要機構最新預測，今年國內經濟與去年相當，可望續呈溫和成長。

在景氣指標部分，去年 12 月領先指標不含趨勢指數為 102.14，較上月上升 0.34%；7 個構成項目，經去除長期趨勢後，4 項較上月上升，包括外銷訂單指數、實質半導體設備進口值、核發建照面積以及工業及服務業受僱員工淨進入率；其餘 3 項則較上月下滑，分別為實質貨幣總計數 M1B、製造業營業氣候測驗點以及股價指數。

同時指標不含趨勢指數為 102.97，較上月上升 0.35%； 7 個構成項目經去除長期趨勢後，除製造業銷售量指數較上月下滑，其餘 6 項都較上月上升，分別為電力（企業）總用電量、實質海關出口值、批發、零售及餐飲業營業額、實質機械及電機設備進口值、工業生產指數，以及非農業部門就業人數。

落後指標不含趨勢指數為 100.01，較上月下跌 0.04%； 6 個構成項目經去除長期趨勢後， 3 項都較上月上升，分別為工業及服務業受僱員工人數、失業率，及金融業隔夜拆款利率；其餘 3 項：製造業存貨率、全體貨幣機構放款與投資，以及製造業單位產出勞動成本指數則較上月下滑。