【大行報告】富瑞：中興(00763-HK)于歐洲擴大市佔率前景樂觀 籲買入

富瑞集團發表研究報告指，上周五Orange的副總裁Gervals Pellissier對傳媒表示，集團正緻力參與5G标準建立程序。該行相信，全球一線及二線的電訊營運商感到需要從三大供應商(華為、諾基亞及愛立信)作出分散，從而在價格上獲得更大的議價能力及更多創新解決方案。

富瑞指，去年6月份，Orange開始提供支持幾間初創企業去測試完成實現核心及無線網絡。Orange的科技總監表示，可以想像這些軟件初創企業將來可以取代像愛立信的企業。不過，該行認為，開源軟件使用标準電訊服務器的威脅可能誇大，而使用開源軟件的海量網絡建立有保安風險而電訊商不希望承擔。

該行表示，當歐洲于2020╱2021年推出5G，大部分電訊商將會仍同時營運3G及4G網絡，如果電訊商建立5G第一期，將會與4G網絡結合，因此5G網絡將會與4G網絡産生互通性問題，所以歐洲電訊商(例如：Orange)發現如果隻部署5G第一期，轉換供應商比想像中更困難。

同時，部分歐洲電訊商可能現時考慮隻遷移至5G第一期，該行對電訊商于2020╱21年改變想法有信心，因為中國將會帶領5G第二期的項目規模化，因為幫忙減低設備成本及增加手機選擇。作為後期采用者，歐洲電訊商可能直接進入第二期，為較新的「傳統」電訊設備商，例如：三星及中興通訊(00763-HK)(000063-CN)帶來巨大機會。

富瑞表示對中興通訊于歐洲市場擴大市佔率的前景樂觀，該行予其H股「買入」評級，目标價40元不變。

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