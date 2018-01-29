農曆春節前治禿增3成植髮改頭換面過好年

每到歲末、年終，門診尋求掉髮治療的民眾明顯比平常多出 3 成。一名年約 30 歲男性主管因歲末衝刺業績而肩負龐大壓力，每天工時長達 10 多小時，原本髮量就稀少的他，掉髮問題更加劇，即使使用生髮水、藥用洗髮乳，增髮效果還是有限，參加尾牙時，甚至感到許多視線關注他的毛髮，讓他不太自在，因而前往醫療院所諮詢植髮手術，向醫師表示希望過年後可以多增加髮量，讓形象煥然一新。

明錦健康時尚診所院長孫增貴醫師分析，壓力大、雄性禿等因素都會促使掉髮惡化，想在短時間恢復正常髮量，植髮就是一項效益高的選擇。由於春節有近一星期的休假，民眾多認為植髮後可以運用這段時間在家休養，讓頭髮重新生長茂密，因此就會選擇在年前就醫，門診求診人數自然也就增多。

孫增貴表示，植髮術式中的微創無痕植髮 FUE（Follicular Unit Extraction），屬國際認可植髮手術，與其他術式相比，這種手術特點包括術後不留疤痕、復原較迅速、精準度高、植髮存活率高等，因而獲得廣大商務人士的青睞。

微創無痕植髮 FUE 運用毛囊單株移植技術，在頭髮較茂密區域取得植髮所需毛囊，接著，有計畫地分配，將毛囊植入髮量較稀少部位，評估過程精準，因此任何毛囊都不會遭浪費。另一方面，進行 FUE 植髮時，針孔多半較微細，這樣術後疼痛就會大為減輕，接受治療時，患者全程保持清醒，在醫療人員全程監控、植髮儀器精密執行下，手術安全性、精準度也提升不少。

事實上，在植髮前後，頭皮是否健康、植髮後鞏固髮根、養髮技巧、植髮全株移植、手術安全性、植髮後照護等，都與植髮存活率息息相關。孫增貴舉例說明，傳統切髮皮植髮手術需要將毛囊頭髮分株，再將頭髮一根一根地種植回頭皮，而無痕植髮 FUE 則是將毛囊連頭髮、一株一株地移植至頭髮稀少區域，以移植 1000 株毛囊來看，實際移植的髮量可達 1700 到 2500 根。

最後，孫增貴提醒，植髮後一星期內，毛囊植入還沒有完全穩固，患者千萬不可自行換藥、洗頭，應定期回診、追蹤，由專業醫護人員照顧，建議這段時間避免抽菸影響血液循環。此外，植髮前、中、後若能運用頭皮深耕、養護療程，可減少毛囊脫落機率，加速原有毛囊新陳代謝，植髮成功率也能有效提升。

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