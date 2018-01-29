星巴克數位貨幣支付戰略 獨缺比特幣

綜合滙通網、中國新聞網、36 氪報導，星巴克 (Starbucks) 創辦人霍華德 · 舒爾茨 (Howard Schultz) 稱，目前星巴克 (SBUX-US) 正計劃將區塊鏈技術和加密數位貨幣納入星巴克的長期支付技術戰略之中，而且希望借此進一步拓展與數位貨幣客戶之間的關係。

星巴克股價

舒爾茨表示，一種或幾種合法的加密貨幣貨幣即將問世，但這種數位貨幣不會是比特幣。 舒爾茨透露，星巴克的數位貨幣支付戰略中，並不會包含比特幣，因為他認為比特幣不管是現在、還是未來，都不可能扮演貨幣的角色。

另一方面，霍華德 · 舒爾茨還特別澄清說，星巴克公司並沒有開發自己的數位貨幣，也沒有在區塊鏈技術和數位貨幣領域進行投資。但霍華德 · 舒爾茨表示，區塊鏈技術可以幫助星巴克提升品牌可信度。

外媒 diginomica 報導指出， 舒爾茨提到「對於那些正在追求區塊鏈技術的企業而言，我們覺得星巴克可以提供一些幫助，因為利用星巴克門店優勢，我們可以構建一個受理數位貨幣支付的可信網絡，而且我們的行動支付數位平台也能給區塊鏈技術公司提供支持。」

舒爾茨在上個月時表示，「當我們思考星巴克的未來前景和消費者在未來的消費習慣時，就需要開始考慮在區塊鏈這方面進行投資了」。匯通網報導，舒爾茨稱，他可以預計到的未來是如下這幅景象的。有一天，星巴克很可能變為一家無現金咖啡連鎖店。

舒爾茨於 1982 年加入星巴克，先擔任營銷總監，隨後他曾兩次擔任過董事長一職。在 2017 年 4 月 3 日他正式將董事長的頭銜移交給凱文 · 約翰遜。 在回應舒爾茨的講話時，約翰遜 (Kevin Johnson) 重申，該公司在區塊鏈上目前沒有具體的投資項目。但他表示，目前，星巴克正在對位於西雅圖的第一家無現金商店進行試點測試。他補充道，星巴克想要在這一方面保持領先地位。