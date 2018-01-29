【西證國際】盤勢分析

◆ 宏觀焦點

美國股市上週五上升，受惠於醫保股上漲，加上英特爾（INTC.US）業績強勁股價跳升。道瓊斯指數上升 0.8% 至 26,617 點；標準普爾指數上升 1.2% 至 2,873 點；納斯達克指數上升 1.3% 至 7,506 點。特朗普於達沃斯論壇發言中再次強調 "美國優先" 理念，並抨擊不公平貿易，另外還表示可考慮重新加入 TPP。

油價上週五上升，因美元大跌。紐約 3 月期油上升 1.0% 至每桶 66.14 美元。金價下跌， 紐約 4 月期金下跌 0.8% 至每盎司 1,357.2 美元。

香港和內地股市上週五上升。內銀股獲券商上調目標價，跑贏大市，建設銀行（939.HK）、工商銀行（1398.HK）及中國銀行（3988.HK）股價分別上升 5.6%、4.0% 及 4.6%；百貨超市股逆市下跌。個股方面，新城發展控股（1030.HK）發佈盈利預喜，股價上漲 7.9%；維達國際（3331.HK）年度業績遜預期，股價下跌 3.4%。恒生指數上升 1.5% 至 33,154 點， 國企指數上升 2.5% 至 13,724 點，香港股市成交金額減少 4.1% 至 1,800 億港元。上證綜合指數上升 0.3% 至 3,558 點，滬深兩市成交金額減少 13.3% 至 4,989 億元人民幣。

◆ 行業及公司新聞

◇ 新鴻基公司（86.HK）發佈盈利預喜，公司預計 2017 年股東應佔溢利將同比顯著增加（上半年按年大增 1.8 倍），主要受惠於投資業務有更強勁表現，以及私人財務業務的溢利貢獻增加所致。

◇ 鐵建裝備（1786.HK）發佈盈利預警，公司預計 2017 年股東應佔溢利將同比減少約 85%-91% 至 4,204-7,006 萬元人民幣（上半年按年倒退 87.5% 至 2,688 萬元人民幣），遠遜市場預期。主要由於期內公司收入按年下降 48%-54%，及固定成本之原因。現價相當於約 42.8-71.3 倍 2017 年市盈率。

◇ 長城汽車（2333.HK）發佈盈利預警，公司預計 2017 年股東應佔溢利將同比減少約 52.3% 至 50.3 億元人民幣（上半年按年倒退 50.9% 至 24.2 億元人民幣）但符合市場預期，業績倒退主要因對現有產品進行促銷影響毛利率、廣告宣傳費增幅較大、及研發費用增長。現價相當於 13.8 倍 2017 年市盈率。

◇ 雅居樂雅生活（3319.HK）為雅居樂（3383.HK）分拆的子公司，前者是中國以中高端物業為主的著名物業管理服務供應商，於 2017 年 6 月收購了綠地物業，現以「雅居樂物業」和「綠地物業」兩大知名品牌開展經營。截止 2017 年 9 月底，公司在中國 65 個城市提供物業管理服務，在管總建築面積約為 7,618 萬平方米，按 2016 年在管總建築面積計，市場份額約 0.3%，排名第 22 位。雅居樂開發的物業的管理服務佔雅生活總收入超過 70%。2014-2016 年，公司收入分別為 8.3、9.3 及 12.4 億元人民幣；股東應佔溢利分別為 0.4、0.6 及 1.6 億元人民幣。公司預計 2017 年股東應佔溢利為 2.8 億元人民幣，按年大增 75.1%。公司今天起至 2 月 2 日招股，預計 2 月 9 日上市，招股價介乎 10.8-14.2 港元，淨集資額約 39.8 億港元（招股價中位數），市值介乎 144-189 億港元，相當於 42.0-55.2 倍 2017 年市盈率，估值略高於規模相若的綠城服務（2869.HK）。

◇ 本間高爾夫（6858.HK）與伊藤忠（8001.JP）訂立戰略聯盟協議合作開發服裝業務。此外，前者之控股股東向伊藤忠商事及 Charoen Pokphand Group（持有 4.7% 伊藤忠及 25.0% 卜蜂（43.HK）股份）分別出售 6.3% 及 10.0% 股權，每股代價為 8.41 港元，較最後收盤價溢價 1.1%。控股股東股權將下降至 53.1%。

(以上專欄內容乃筆者個人專業意見，誠供讀者參考；謹提醒讀者金融市場波動難料，務必小心風險)