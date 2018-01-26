需要為美債殖利率高於美股殖利率而擔心嗎？ 答案是No！

現在 2 年期美債殖利率已經高於標普 500 指數的股息殖利率了，需要擔心美股會因此轉為熊市嗎？答案是不需要。

《MarketWatch》資深專欄分析師 Mark Hulbert 指出，可能很多的華爾街分析師都不認同以上說法，因為他們正在傳播一個訊息，2008 年夏天是 2 年期美債殖利率最後一次高於美股股息殖利率，而在此之後，美股呈現崩跌。

不過，Hulbert 認為，若從以下圖表來看，在 2008 年之前的 30 年間，2 年期美債殖利率一直都高於股美股的股利殖利率，這 30 年間，可是美股史上最牛的牛市。

2 年期美債殖利率和標普 500 股息殖利率再度形成交叉。（資料來源：MarketWatch）

所以，當你再聽到有人試圖以 2 年期美債殖利率低於美股股利殖利率發表美股熊市的論調時，不妨請他們解釋一下，在 2008 年之前的美股 30 年牛市是怎麼一回事。

而且從理論上看，也不適合就美債 2 年期殖利率（目前為 2.08％）和標準普爾 500 股利殖利率（目前為 1.82％）來做這麼粗糙簡單的比較，Hulbert 說，這樣的比較，簡直是拿蘋果來和橘子比，根本沒法比。

當股市飆漲更高時，會導致全體的股息殖利率更低；另一方面來看，股息殖利率同時也是投資人對公司維持股利水準的信心指數，影響的因素和正確的無風險回報率有很大的不同，所以，當這兩種不同殖利率收斂或分歧時，很難作為市場多空的指標。

所以，若再有分析師以此來預測美股走向熊市時，Hulbert 說，這根本沒有好擔心的，因為這不過是個草率的思維。