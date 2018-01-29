福斯汽車殘忍行徑 用猴子測試廢氣吸入反應

德商福斯汽車在 2015 年爆發「柴油門」事件後，再度爆發爭議性醜聞，報導指出，福斯進行動物實驗，強迫猴子吸入柴油車排放廢氣，以研究吸入廢氣對人體健康的影響，福斯為此道歉並表示 BMW 以及賓士母公司戴姆勒汽車亦參與其中。

據《紐約時報》上週報導，在 2014 年時，福斯汽車資助美國 Albuquerque 實驗室進行動物實驗，使 10 隻猴子吸入福斯金龜車所排放的柴油廢氣， 福斯表示這項動物測試，是由福斯汽車、寶馬汽車 (BMW AG)、戴姆勒汽車 (Daimler AG) 與博世 (Bosch) 所共同成立的研究和遊說組織所進行的。

福斯想透過此項實驗證明，採用最新技術的柴油車，排放廢氣量比舊款的車好上許多，但美國實驗室的科學家並不知道，福斯汽車所提供的金龜車已被改裝過，在實驗室中排放的廢氣，會比實際在路上少上許多。

福斯在聲明中說：「我們對不當的行為和缺乏個人判斷道歉，我們確信當時選擇的科學方法是錯誤的，最初不應該進行這樣的研究。」

被福斯拖下水的 3 家公司分別提出回應，戴姆勒汽車表示，因應歐洲科學研究組的要求，將開始針對此項實驗進行調查，但公司強烈反對動物實驗，戴姆勒在聲明中說：「我們相信這項研究中的動物試驗是不必要且令人厭惡的，我們和研究無關聯。」

寶馬嘗試與此事件保持距離，表示公司並沒參與實驗的設計和實行方式， 博世表示，它在 2013 年已離開研究小組。但福斯指出，這項研究活動在去年終止實驗，是由 3 家汽車製造商共同資助。