【大慶證券】投顧盤前－美股續強、外資偏多  台股再攻11270點



◆盤勢分析

上週五美股在企業財報優於預期下，推升美四大指數走揚，其中費半更是大漲 3.26%。英特爾在去年第四季財報表現優於預期下，股價大漲 10.55%，帶動電子股走揚，此外，製藥大廠艾伯維也在看好美國稅改效益下調高今年財測，激勵股價跳漲 13.77%。美股反應財報利多持續走揚，目前已公布財報的 S&P 500 企業中有 80% 獲利優於預期，同時，普遍上修今年第一季的獲利預估，在企業獲利明顯提升下，基本面維持強勁，短線只要 10 日均線不破，創高格局不變。

上週五台積電開低，拖累台股早盤走弱，所幸大立光、聯電及塑化、營建股等轉強，使指數跌幅收斂，收在 11147 點，成交量 1388 億。台股回測 10 日均線，雖一度跌破但隨即拉回留下影線，顯示底下有支撐力道。此外，外資淨多單來到 4.6 萬多口，現貨買超 21 億，連續 10 個交易日買超，顯示目前外資依舊偏多操作，有助台股後續攻堅，短線上只要 10 日均線未有效跌破，強多格局不改，短線震盪後仍有機會再攻。

觀察盤面，先前漲多的電子股拉回，在指數回檔休息之際，修正後的塑化及中小型股低接買盤介入。先前漲多的被動元件股如國巨、華新科持續修正，矽晶圓的環球晶、合晶與台勝科亦走跌。反觀塑化股在國際油價衝上 3 年新高，加上五大泛用樹脂報價持續走升下，台塑及台化率先上攻，漲幅超過 1.8%，台塑股價更是再創波段新高，沉寂已久的營建股也有表現，興富發、華固漲幅超過 2%，太設更是直攻漲停。此外，一些位階較低的電子中小型股也輪番上攻，包括散熱元件的雙鴻、奇鋐，IC 設計的智原、晶心科，MOSFET 的尼克森、大中… 等。顯示市場上可用之兵仍多，但在族群間輪動較快下，位階低的個股短線上將較有機會突圍上漲，電子股可留意 3D 感測、IC 設計、5G、車電、電動車、LED、AI 等。而傳產部分，雖川普稱支持強勢美元，但美元指數目前弱勢是事實，加上 91 以上有頭部型態，研判短線美元指數要立即大幅上揚的可能性不高，弱勢美元加上經濟成長支撐原物料報價維持高檔，相關類股後續均有機會接棒上攻，包含塑化、鋼鐵、食品、紡織等。

