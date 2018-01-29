

◆盤勢分析

1. 美國企業公布財報優於預期，經濟亦持續成長，美國股市週五大幅收高。道瓊大漲逾 220 點，再度創新高點。四大指數分別上漲 0.85%~3.26%，由於國際盤持續強勢，預估外資仍將持續買入台股，有望推升指數上升。

2. 上週五台股受到台積電回檔影響，指數回測 10 日均線，但盤面中包括生技、IC 設計、蘋概以及台塑集團股與 1101 台泥等走強，支撐指數，終場指數拉抬逼近平盤，僅下跌 18.85 點，以 11147.10 點作收，成交量為 1362.67 億元。

3. 觀察台股技術面，周四開平走高中場出現拉回再度跌破 5 日均線，週五則回測 10 日均線，短線上出現漲多整理，由於短線急漲與月線以及季線乖離拉大，順勢回檔無礙多方走勢，但由於五日均線扣往高點，導致目前五日均線下彎，日 KD 指標亦呈現死亡交叉，整理難免，不過包括 10 日均線、月線、季線等維持多方排列且持續揚升，多方結構並未破壞，加上美股持續強勢，後續觀察指標股台積電以及匯率變動即可。

4. 週五三大法人買超 9.25 億元，外資 + 21.31 億元、投信 - 18.18 億元、自營商 + 6.12 億元。

5. 在電子股受到台積電回檔影響，類股指數回測 10 日均線，短線進入整理，加上原先強勢族群包括矽晶圓、被動元件等出現回檔，影響多方氣勢，不過 AI 族群仍相對強勢加上 IC 設計、面板、以及部分蘋概股走穩，人氣並未退散，而電競族群 2353 宏碁回檔，但 2376 技嘉、2277 微星、6150 撼訊等仍維持強勢，整體結構仍偏多。面板受惠於 8K 電視面板題材，近期法人開始回補，激勵股價，IC 設計 3035 智原高毛利產品比重提升，挖礦晶片題材助攻，股價強勢走高，消費性 IC 第二季旺季，6202 盛群、2401 凌陽上漲，類比 IC 需求轉強，報價有調漲機會、3438 類比科、6435 大中等走強，蘋概股 2474 可成、2439 美律、5264 鎧勝 - KY 走高；S9 即將於 MWC 展登場，加上高速晶片蔚為風潮，帶動散熱股 3324 雙鴻、3017 奇鋐走強。

6. 非電族群在油價走強下，以塑化表現較佳，台塑四寶 1301 台塑、1326 台化、1303 南亞、6505 台塑化等走勢偏多，1309 台達化、1312 國喬、4725 信昌化等走強；工具機受惠自動趨勢旺盛，2049 上銀營收亮眼，外資調高目標價，股價走強， 1590 亞德客 - KY 營收市場預估營收成長 20%，6609 瀧澤科啟動建廠計畫激勵股價創波段新高，生技 4105 東洋前閣揆林全出任董座，拚年營收 10 億美元，股價轉強，4174 浩鼎 OBI-888 獲美核准臨床，股價，外資開始回補。在其他原物料方面，水泥、鋼鐵報價穩中透堅，包括 1101 台泥、1102 亞泥、2014 中鴻、2027 大成鋼、2009 第一銅、2031 新光鋼等仍維持多方走勢。

7. 金融股近期回檔整理，2882 國泰金受到投信與自營商賣壓影響跌破月線，但外資籌碼並未鬆動，2881 富邦金守穩月線，短線回檔中線仍偏多，5871 中租獲利創歷史新高，股價突破百元，為多方指標，官股銀行像是 2801 彰銀、2892 第一金等多頭走勢不變。

8.2337 旺宏去年合併營收 341.97 億元，年增 41.7%，創歷史新高紀錄；2344 華邦電去年合併營收 475.92 億元，年增 13.07%，寫下近 17 年新高；旺宏 1 月 31 日法說，華邦電 2 月 2 日法說，市場將關注去年度獲利及今年的展望，以及記憶體價格趨勢。

9. 行政院主計處預計周三公布去年第四季 GDP，在出口優於預期之下以零售回溫的帶動下，第四季經濟成長率上看 3%，優於預估的 2.58%。

10. 外資野村降評 2317 鴻海，之前有大和資本調降鴻海財測，摩根大通降評至 85 元,，野村也因 iPhone X 出貨量下降等因素降評，由於多家外資持續保守看待鴻海股價，外資也持續調節持股，後續觀察鴻海股價在利空中能否止穩，本周三鴻海將舉行臨時股東會，屆時或將有最新看法。

11.2454 聯發科積極爭取蘋果訂單，近期傳出將拿下蘋果智慧音箱 HomePod 客製化晶片訂單。

12. 本周重要法說 週一 (1/29)6202 盛群；週二 (1/30)2379 瑞昱、6269 台郡；週三 (1/31)2337 旺宏、2454 聯發科；週四 (2/1)3673TPK-KY；週五 (2/2)2344 華邦電等。

