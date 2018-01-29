A股本周解禁市值613億元 環比減少六成

根據滬深交易所的安排,本周兩市共有22家公司的限售股解禁上市流通,解禁股數共計38.50億股,占未解禁限售A股的0.45%。以1月26日收盤價為标準計算的市值為613億元,占未解禁公司限售A股市值0.51%。其中,滬市9家公司為493.19億元,占滬市流通A股市值的0.16%;深市13家公司為119.80億元,占深市流通A股市值的0.07%。

本周兩市解禁股數量比前一周70家公司的76.15億股,減少了37.65億股,減少幅度為49.44%。本周解禁市值比前一周的1522億元,減少了909億元,減少幅度為59.73%,為年内适中水平。

深市13家公司中,華東科技(000727-CN)的限售股將于1月30日解禁,解禁數量為20.87億股,是深市周内解禁股數最多的公司,按照1月26日的收盤價2.45元計算的解禁市值為51.13億元,是本周深市解禁市值最多的公司,占到了本周深市解禁總額的42.68%,解禁壓力集中度高。立昂技術(300603-CN)是解禁股數占解禁前流通A股比例最高的公司,高達87.02%。解禁市值排第二、三名的公司分别為綠盟科技(300369-CN)和興源環境(300266-CN),解禁市值分别為19.32億元、11.43億元。

滬市9家公司中,華友钴業(603799-CN)的限售股將于1月29日解禁,解禁數量為2.64億股,按照1月26日的收盤價96.95元計算的解禁市值為255.87億元,是本周滬市解禁市值最多的公司,占到了本周滬市解禁總額的51.88%,解禁壓力集中度高。航天工程(603698-CN)是解禁股數占解禁前流通A股比例最高的公司,高達364.46%。晨光文具(603899-CN)是滬市周内解禁股數最多的公司,多達6.36億股。解禁市值排第二、三名的公司分别為晨光文具和航天工程,解禁市值分别為159.06億元、62.60億元。

統計數據顯示,本周解禁的22家公司中,1月29日有15家公司限售股解禁,解禁市值合計為549.11億元,占到全周解禁市值的89.58%。本周解禁壓力集中度很高。

來源：證券時報

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