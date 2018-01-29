Pixlr 創辦人加入Inmagine Group 進一步加強和擴充圖像編輯工具

香港，中國 - Media OutReach - 2018 年 1 月 29 日 - Inmagine 集團今天宣佈 Pixlr 創辦人 Ola Sevandersson 已經加入，將致力強化 Pixlr 圖像編輯工具，提供更完善的用戶體驗。

Inmagine 集團去年收購全球廣泛使用的雲端及手機圖片編輯工具 Pixlr。Ola Sevandersson 先生將在瑞典出任 Pixlr 行政總裁，負責領導開發新功能，以支持日益增長的 Pixlr 社區。

Sevandersson 於 2007 年開始創作 Pixlr，親自編寫和完善工具代碼，同時兼任瑞典一家網絡社區發展經理一職。 他於 2008 年發布了第一個圖像工具和應用程式版本。Pixlr 引人注目的流動策略及全球飆升知名度使公司在 2011 年被 Autodesk Inc. 收購。作為 Inmagine 集團一部分，Pixlr 現在提供一套基於雲端的圖像工具和應用程式，包括 Pixlr Editor, Pixlr Express, Pixlr iOS/Android App and Pixlr-O-Matic。

Inmagine 集團行政總裁 Stephanie Sitt 表示：「Ola 具備獨一無二的 Pixlr 專業技術，Inmagine 對 Ola 帶來的經驗和知識感到十分雀躍。 Inmagine 生態系統啟發全球數以百萬計的創意人士，無縫連接他們至免費和價格低廉的內容，以及最好的免費圖像編輯工具。在 Ola 的大力支持下，我們將推出全新的設計工具和內容，鼓勵 Pixlr 社區繼續發展。」

Sevandersson 補充：「我的夢想是令 Pixlr 成為一款易於使用的工具，並啓發照片愛好者，滿足他們所有對照片編輯的需求。我很高興 Inmagine 投資 Pixlr，令 Pixlr 變得更合適和具吸引力，並為世界各地的更多人所用。」

Inmagine 集團正創造一個全面的創意生態系統，使所有人都能享受到優良設計。 Pixlr 加入一眾市場領先創意的企業，包括全球最大的免版稅數碼圖片代理 123RF、設計平台 TheHungryJPEG.com，以及影片授權平台 Story & Heart 等。

關於 Pixlr

Pixlr 於 2008 年 8 月在瑞典創立，是一套基於雲端的圖像工具和應用程式（網站和流動裝置），如 Pixlr Editor、Pixlr-O-Matic 和 Pixlr Express。Pixlr 的工具旨在讓非專業人士和專業人士都能夠創作、編輯、通過社交網站分享圖像，或應用於各種創意工作上。

http://www.pixlr.com

關於 Inmagine 集團

Inmagine 集團的辦公室遍佈全球 40 個地點，並擁有 450 多名員工。集團於 2000 年創立時為 Inmagine.com。儘管自立門戶，亦能迅速擴大其模型，包攬 123RF.com、TheHungryJPEG.com、StockUnlimited.com 和 Designs.net 等網站。Inmagine 集團是在全球創意生態系統中其中一家最大的素材庫，每月吸引超過 4,000 萬用戶瀏覽其各個網站。

http://www.inmaginegroup.com