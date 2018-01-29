茅台集團李保芳：努力使茅台股價和市值維持在較為合理的水平

隨著茅台市值一度突破千億大關，茅台的股價能沖高到多少？茅台酒的價格還會上調？以及茅台的銷售目標都是市場關心的焦點。“努力使茅台股價和市值維持在一個較為合理的水平”

茅台集團總經理李保芳1月27日接受《貴州都市報》獨家專訪時再次表示，茅台集團將努力使茅台股價和市值維持在一個較為合理的水平。

茅台的股票是投資者分享茅台價值的載體，而不是短線博弈的籌碼；茅台的股價，是茅台價值的真正體現，而不是因情緒化跟進，甚至投機性冒進而促成的走高。

這並不是李保芳第一次發表這個觀點。1月11日舉行的2018年工作會上，李保芳就表示，希望茅台的股價不是因情緒化跟進，甚至投機性冒進而促成的走高。

華爾街見聞此前提到，2017年茅台總市值達8762億元，占全國19家A股白酒上市公司總市值的51.7%。今年1月中旬，茅台市值更是突破了萬億大關。

與此同時，茅台也獲得了基金的青睞。華爾街見聞近期梳理近50家公募基金四季報持股數據後發現，加倉“股王”貴州茅台和五糧液的基金仍然高達32只。

目標是“跨八沖千億”

2017年，茅台集團銷售收入764億元，同比增速超年度計劃27個百分點，並計劃2018年含稅收入達到900億元，同比增長18%以上。

李保芳在專訪中對《貴州都市報》表示，茅台正在向“千億”沖刺，計劃不設上限、工作不留余地。

一方面是擴產計劃。茅台官網顯示，2017 年度生產茅台酒基酒約 4.27 萬噸，並計劃到2023年形成5.6萬噸茅台酒、8萬噸系列酒的規模。

另一方面，今年年初上調茅台價格也為未來業績的增長提供了支持。去年年底，茅台發布公告宣布自今年1月1日上調茅台酒產品價格，平均上調幅18%左右。

調價公告發出後，多家機構上調了茅台的目標價。申萬宏源證券在報告中點評，時隔五年茅台再次上調出廠價，為未來業績持續快速增長提供保障。

狗年生肖酒生產數量幾乎是雞年的2倍

隨著狗年春節的來臨，難搶程度堪比春運火車票的茅台也是一大熱點。

李保芳在昨天的采訪中表示，茅台將采取有力措施，竭盡全力管好終端價，茅台的終極目標是讓老百姓喝得起。狗年生肖酒計劃銷售1500噸，售價為1699元，生產數量幾乎是雞年生肖酒的2倍。

此前舉行的2018年工作會上，茅台酒表示已對即將來臨的春節做好了妥善安排：計劃投放不少於7000噸茅台酒、6000噸系列酒，確保春節以前的投放量，分別達到全年計劃的25%、20%以上。

本文來自華爾街見聞，編輯方淩

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