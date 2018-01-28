【IPO追蹤】雅居樂雅生活(03319-HK)明天起招股 入場費3585.77港元

雅居樂(03383-HK)分拆旗下雅居樂雅生活服務股份有限公司(03319-HK)上市。雅居樂雅生活服務為中高端中國物業管理服務供應商，計劃發行3億3333.4萬股股份，其中90%為國際配售，10%作香港公開認購；超額配股權5000萬股。集團於2017年前9個月利潤約2億人民幣，同比增長57.5%。

雅居樂雅生活明天起招股，股份每股作價10.8至14.2港元，每手250股，入場費3585.77港元。市值最多189.333億港元。匯豐企業金融和華泰金融為聯席保薦人。是次集資金額，65%作戰略投資收購，以及進一步發展戰略聯盟，收購其他物業管理公司、社區產品及服務公司，投資物業管理產業基金。10%作開發集團一站式服務平台，15%作發展管理數字化、服務專業化、流程標準化和操作機械化，10%作營運資金。集團將於1月29日至2月2日中午公開招股，2月8日公佈發售價，2月9日掛牌上市。

雅居樂雅生活招股書披露，2017年集團利潤2.813億元人民幣，同比增長66.4%。集團執行董事兼首席執行官劉德明，於1月28日記者會上分析，增長來源主要來自第三方地產開發商提供物業管理服務收入，特別是內地中等級的開發商，他們都「主動找上門」，要求雅居樂雅生活提供物業管理服務，希望藉此提升他們物業管理品質，提升議價能力以至銷售速度。集團於23個城市已僱用200人銷售團隊，未來第三方業務前景無可限量。同時，來自政府部門物業，也同樣對集團服務有需求，以提升政府物業的管理水平。

集團首席財務官兼聯席公司秘書李大龍補充，於2017年10月至2018年1月19日，集團新增物業管理面積達增加1690萬方米，主要都是來自第三方開發商。

據中國房地產業協會及中國房地產測評中心數據，雅居樂雅生活名列中國物業管理企業品牌價值第12名，及中國物業管理企業綜合實力第12強。截止2017年9月底，集團在中國65個城市提供物業管理服務，在管總建築面積約7620萬平方米，服務業主及住戶逾100萬。集團與支付寶於2018年1月訂立三年合作框架協議，於在線支付、資金結算、物業管理、社區服務、智能社區及營銷等方面建立合作。

雅居樂雅生活擁有雅居樂和綠地控股兩大戰略股東，於上市後分別佔公司54%和15%股權。公司採取「雅居樂物業」和「綠地物業」雙品牌戰略。綠地控股同意於2018年1月1日至2022年12月31日，聘請集團管理其開發物業，每年建築面積至少700萬方米，而每年新開發額外300萬平方米物業，予集團優先管理權。

集團又致力將「雅居樂物業」打造為中國旅遊地產管理行業領先品牌。於2016年底集團旅遊地產合約總建築面積1430萬平方米，位列中國物業服務百強之首。集團物業亦多元化，包括廣場、寫字樓、酒店等。並推出一體化便捷的一站式服務平台。

集團聯席主席黃奉潮於1月28日記者會上表示，集團將積極把握快速城鎮化、新興市場發展，擴大業務規模和市場份額，進入新的國內和海外市場，開發及提供更多特色增值服務，運用高科技提升客戶體驗，並尋求戰略投資、收購及聯盟機遇。

文：周燕芬

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