財政司司長陳茂波：大灣區對青年人的意義

上周五，香港青年協會邀請財政司司長陳茂波參加了一場很有趣的活動，就是和約二百位正在大學修讀金融、經濟和工商管理等科目的同學，討論粵港澳大灣區發展對香港年青人的意義。

陳茂波在網誌表示，粵港澳大灣區有潛力超前世界其他「灣區經濟」，將會是香港青年人一個可以大展身手的平台，政府將繼續尋求政策上的突破，推出更多內地便利港人的措施。

以下為網誌詳情：

「灣區經濟」本身並非新事物，紐約灣區、三藩市灣區和東京灣區已是大家耳熟能詳的國際例子。這些灣區內數個相連的港口城市藉著它們便捷的交通基建、宜居的生活環境，吸引和匯聚了許多優秀人才，而城市間又互補長短，讓產業協同發展，發揮了巨大的經濟效益。

歷史上，國際有許多港口城市也曾因其地理位置優越而發展起來，但隨著經濟、社會、科技的發展推移，今時今日，人才匯聚及產業群聚(clustering effect)才是推動城市持續發展的關鍵因素，使城市不致被取替甚或沒落。美國《財富》選出的500強企業，現時數量上最多位於紐約灣區，其次則位於三藩市灣區：紐約灣區的大企業以J.P. Morgan, Citigroup, Goldman Sachs, Time Warner等金融及電訊界巨挈為主；三藩市灣區則坐擁Google、Apple、Facebook、Netflix等科技創新的龍頭。當地研究指出，三藩市灣區正正因為匯聚了高質素的工作人口，加上大膽創新的企業文化等的特質，令他們的經濟結構和就業機會能不斷往高增值方向發展。以經濟增長率而言，三藩市灣區在2016年的增長率是美國全國平均水平的三倍；以經濟規模而言，2016年達到7800億美元，放在國際層面上已相當於排第18位的荷蘭，更高於第19位的瑞士。從經濟角度看，這些群聚效應下成長的灣區，真可謂「富可敵國」。

若跟這些國際經驗比較，現時粵港澳大灣區在人口和經濟規模上已是等量齊觀，將來更有潛力超前。在面積和人口方面，粵港澳大灣區(9市+2特區)面積5.6萬平方公里，人口逾六千萬，多於東京灣區(面積3.7萬平方公里；人口四千四百萬)及三藩市灣區(面積1.8萬平方公里；人口七百萬)。經濟規模方面，粵港澳大灣區經濟總量為14,000億美元，雖然未及東京灣區的18,000億美元，但已貼近紐約灣區的14,400億美元，放於國際上規模已相當於排第13的澳洲，貼近排第11的南韓。產業方面，大灣區內既有香港這個能與紐約倫敦比肩的國際金融中心，兼有匯聚了多個國內龍頭創科企業的深圳，背後更有廣州以至整個廣東省內正向先進製造業轉型的生產基地。可以說，現時粵港澳大灣區某程度上兼備了紐約灣區和三藩市灣區兩者的優勢產業特質，互補性強，未來發展的潛力實在不能忽視。

在一國之內的粵港澳灣區，現時存在「兩種制度」及「三個關稅區」，不少分析指出，這對大灣區的經濟發展帶來挑戰。如何在這個制度框架下，透過政策創新，突破障礙，更好地打通人流、物流、資金流和資訊流，是大灣區未來發展的成功關鍵之一。

對香港而言，「一國兩制」正好讓我們在大灣區內發揮著特殊的功能，保持難以取代的位置。例如在金融方面，香港仍然是國家的國際金融中心，是內地企業國際融資的首選平台。創新科技方面，香港大專院校優秀的科研水平、法制上對知識產權的充份保障，國際聯繫和中西文化交融的生活方式，加上國家對香港的支持，這方面將是大有可為。就以生物醫藥為例，若果內地的醫療數據可以在本港用作科研，以至研究成果能轉化為產品供應到內地及本港市場，以本港的科研能力及知識產權保障，將可吸引國際領先的生物科技公司及醫藥實驗室來港發展，有利提振本港醫藥科技產業，對香港的經濟和就業有莫大裨益。

對有志創業的青年人而言，大灣區的另一項重要意義，是我們的「本土市場」將不再只是局限於在香港生活的七百萬人口。大家都知道，創新科技也好，其他各類新興行業也好，要發展起來必先要有一定程度的市場規模才足以茁壯成長，下一步才能行銷全國以及衝出國際。香港的青年人只要心懷志氣，將來大灣區內六千七百萬的人口都將會是我們的「本土市場」，成為我們可以利用的槓桿支點(leverage point)，助力我們的創業者踏上更高的台階。

事實上，現時不少港人本身已經在大灣區範圍內工作和生活，包括不少事業剛起步的青年人，他們不時要穿梭兩地。這個情況也跟三藩市很相似，當地九個縣區的居民中有約三至六成人需要「跨市跨縣」上班，成熟的交通網絡令民眾可以在整個灣區內尋找最合適的工作機會，突破了個別縣區經濟結構的限制。由此可見，完善的交通網絡對於灣區經濟發展尤為重要。我相信，隨著港珠澳大橋、港深港高鐵及蓮塘香園圍口岸未來陸續落成通車，將更便利有意到大灣區創業、營商、就業、學習或生活的港人。

目前我們要做的，是繼續尋求政策上的突破，推出更多內地便利港人的措施。早前港澳辦宣布的一系列措施，包括住房公積金、以回鄉證購買高鐵車票等，便是其中的一些初步成果。

在對談活動最後總結時，我跟其他嘉賓講者都不約而同地鼓勵本港青年人更多親身到粵港澳大灣區以至國內不同地方走走。因為，無論我們如何為大家解釋，大灣區對香港青年人的意義還是要靠大家親身去經歷、感受、思考，然後尋找到它對自己的意義。我相信，只要我們心懷志氣，不怕冒險，敢於嘗試，在經歷中學習和成長，粵港澳大灣區將會是香港青年人一個可以大展身手的平台。

2018年1月28日



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