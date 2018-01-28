北京網信辦約談新浪微博 熱搜榜、熱門話題榜暫時下線整改

摘要：北京市網信辦指出，新浪微博傳播違法違規信息，存在嚴重導向問題，對網上輿論生態造成惡劣影響。新浪微博表示對問題突出的熱搜榜、熱門話題榜、微博問答功能、熱門微博榜明星和情感版塊、廣場頭條欄目情感版塊暫時下線一周進行整改。

1月27日，國家互聯網信息辦公室指導北京市互聯網信息辦公室針對新浪微博對用戶發布違法違規信息未盡到審查義務，持續傳播炒作導向錯誤、低俗色情、民族歧視等違法違規有害信息的嚴重問題約談該企業負責人，責令其立即自查自糾，全面深入整改。新浪微博負責人表示，將嚴格落實網信部門管理要求，對問題突出的熱搜榜、熱門話題榜、微博問答功能、熱門微博榜明星和情感版塊、廣場頭條欄目情感版塊暫時下線一周進行整改。下線時間從2018年1月27日21時至2月3日21時。

北京市互聯網信息辦公室相關負責人指出，新浪微博違反國家有關互聯網法律法規和管理要求，傳播違法違規信息，存在嚴重導向問題，對網上輿論生態造成惡劣影響。新浪微博負責人表示要以認真嚴肅的態度，深刻吸取教訓，全面加強平台業務和人員管理，切實對社會和廣大網民負責。

本文來自北京市網信辦，原文標題《北京市網信辦依法約談新浪微博 熱搜榜、熱門話題榜等版塊暫時下線整改》。

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