澳網／第3盤上演大逆轉瓦芝妮雅琪奪生涯首冠

2018 澳網公開賽女單決賽，由 Caroline Wozniacki(瓦芝妮雅琪) 和 Simona Halep 兩位「無冕后」來爭奪最終的冠軍；在前兩盤雙方各拿一盤的情況下，第 3 盤 Wozniacki 在一次醫療暫停後，戲劇性的重新振作，最爭以 7-6(2)、3-6、6-4 拿下生涯首座大滿貫冠軍。

Wozniacki 和 Halep 都曾登頂世界第一，但目前為止在大滿貫都未能奪冠，為了證明自己的實力，兩位女將在此役開賽就打出高競爭力，一直纏鬥到搶七，Wozniacki 才靠著絕對優勢以 7:2 拿下首盤的勝利。

第 2 盤雙方一開始在對方發球局都有些機會，可惜皆未能把握，Halep 於第 7 局率先保發，取得 4:3 的優勢，接著又在下一局破發成功，隨後在自己的盤末發球局化解 3 個破發點，以 6-3 拿下第 2 盤的勝利。

第 3 盤 Wozniacki 在首個發球局一度遇到危機，但在平安度過後，反倒率先破掉了 Halep 的發球局；不過 Halep 在下一局於 6 度的「Deuce」後，終於也破發成功，將比分追成 1-2。

之後 Halep 信心大增再次破發取得 1 局的領先，Wozniacki 隨後請求醫療暫停，而這個暫停也影響了比賽的走勢。比賽重新進行後，兩人狀態大翻轉 Wozniacki 連取 3 局，最終反倒以 6-4 驚險拿下第 3 盤，最終以盤數 2:1 奪得生涯首座大滿貫冠軍。

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