MLB／向偶像A-Rod看齊馬查多下一季當回游擊手

根據金鶯總教練 Buck Showalter 昨 (27) 日受訪時所表示，球隊當家重砲 Manny Machado(馬查多)下一個賽季將改打游擊手。雖然目前交易截止日還沒結束，但球隊似乎已經決定繼續以這一位明星內野手為核心展開新球季。

25 歲的 Machado 這幾年已經成長為球隊的指標性球員，2015 和 2016 連兩年都是 MVP 排名前 5 的選手，雖然去年他打擊數據下到. 259/.310/.471，但全壘打 (33 發) 和打點 (95 分) 依舊夠水準，因此去年休賽季後，仍然引起很多球隊的興趣。

過去曾傳出洋基等球隊，對於 Machado 很感興趣，現在金鶯做出這一個防區調整，外界認為是不打算交易 Machado 的信號，這一位年輕的巨星今年賽季應該還是會待在巴爾的摩。

其實 Machado 過去就是游擊底出身的球員，他的偶像正是前洋基球星「A-Rod」Alex Rodriguez，只不過上到大聯盟後因為金鶯游擊已經有 J.J. Hardy，所以他才移防三壘。如今回到熟悉的位置，或許有望在下季攻守兩端都有所突破。

由於 Machado 改守游擊大關，因此三壘的工作應該就會交給去年才從光芒來到球隊的 Tim Beckham。他上賽季出賽 50 場，打擊三圍. 306/.348/.523，敲出 10 發全壘打和掃回 26 分打點。

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