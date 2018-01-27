人民日報：2018年樓市還需保持當前嚴厲的調控態勢

4個月，179個擬售在售和已售樓盤，是否存在擅自預售商品房、未按規定公示商品房銷售方案、發布不實價格和銷售進度消息誘騙搶購等30項違法違規行為……2016年末，湖北武漢集中整治房地產市場，圈定了專項檢查範圍。在各樓盤現場，市區兩級房管執法人員持證執法。對違法違規行為，房管部門責令整改，逾期不改的，由監管部門關閉網簽通道，樓盤就賣不成了。

2017年以來，全國範圍加大了房地產市場秩序規範整頓力度，嚴厲打擊房地產企業和中介機構違法違規行為。2018年，如何堅持房子是用來住的、不是用來炒的定位？怎樣完善平穩健康發展的長效機制？帶著沈甸甸的問題，湖北住建廳廳長李昌海近日參加了住建系統的一次全國性會議。

“5年來成就令人矚目，同時也必須清醒看到，我們的工作還存在許多不足……住房供需存在結構性矛盾，租售結構不合理，新就業職工、外來務工人員等新市民群體住房問題比較突出。”李昌海說，住建部部長王蒙徽在會上的這段話，“讓我感受最深。”

去年，我國房地產市場調控效果持續顯現，一線、部分熱點二線城市房價漲幅回落，三四線城市房價趨於穩定。上海市住建委主任黃永平參加討論後表示，一些同志建議：在堅持調控目標不動搖過程中，既要堅持和完善行政手段，還要探索更多綜合運用市場的手段和方法。

2018年，無疑還需保持當前嚴厲的調控態勢。手段上，針對各類需求實行差別化調控政策，滿足首套剛需、支持改善需求、遏制投機炒房；庫存仍然較多的部分三四線城市和縣城要繼續做好去庫存工作。此外，還將加強市場監測分析，提高精準調控的能力和水平，進一步強化地方政府主體責任。舉措上，加強區域協調和城鄉統籌，促進大中小城市互聯互通，提高中小城市、縣城和中心鎮的教育、醫療等基本公共服務水平，引導人口和住房需求合理分布。

最近，萬科泊寓北京天壇店開張營業。這個長租公寓半年起租，套內面積從15平方米到40平方米不等，家具家電一應俱全，還會舉辦讀書會等活動。在我國，租房一直是個讓人操心的事。但近兩年長租公寓興起，提升了租房吸引力。

2018年，一系列措施將助力補足租賃短板：在人口凈流入的大中城市加快培育和發展住房租賃市場，推進國有租賃企業建設，充分發揮對市場引領、規範、激活和調控作用；同時，支持專業化、機構化住房租賃企業發展，加快推進住房租賃立法，保護租賃利益相關方合法權益。

做強租賃、租購並舉的同時，如何在“多主體供給”“多渠道保障”上下足功夫？

供給將更加多元。因地制宜發展共有產權住房，多渠道解決群眾住房問題。近日，北京市海澱區某共有產權住房項目開始申購登記，按規定，購房人產權份額比例為70%，房價也低於市場平均水平——含全裝修費用銷售均價35000元/平方米。北京明確，5年內將供應25萬套共有產權住房。

保障將更加有力。今年，我國還將改造各類棚戶區580萬套。同時，增加公租房實物供給，不僅要優先保障環衛、公交等行業困難群體，還要將符合條件的新就業無房職工、外來務工人員和青年醫生、青年教師等納入保障範圍，對低保、低收入住房困難家庭，更要應保盡保。

無論租或購，城鄉面貌關系居住品質。2018年城鄉人居環境的畫卷值得期待。住房質量更為改善。在城市，老舊小區改造試點將深入開展，更多老房子將煥發青春；在農村推進建檔立卡貧困戶等重點對象危房改造。

市容村貌更整潔。看城市，全面推進海綿城市建設、城市生活垃圾分類，因地制宜推進地下綜合管廊建設，加強城鎮汙水和垃圾處理設施建設。看農村，實施農村人居環境整治3年行動，繼續推進農村生活垃圾治理，大力推動農村戶廁建設和改造。

內蒙古住建廳有關負責人參加討論後表示，為了制定更有針對性的政策，大家提出不少建議：對人口凈流入城市和人口凈流出城市，體現政策區別；邊疆落後地區在棚改、老舊小區改造、既有建築節能改造、農村危房改造及城市基礎設施建設支持方面，能夠體現政策傾斜等。

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