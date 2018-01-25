京東物流今年上市？劉強東：也許可能 但不會是今天

京東 (JD-US) 創始人兼行政總裁劉強東出席達沃斯論壇 (WEF) 期間表示，京東物流正在進行融資，而未來也會獨立上市，惟上市地點還沒有確定，因離上市時間還太早，而京東物流希望能夠留在香港或大陸上市。

據騰訊科技報導，劉強東在接受 CNBC 採訪時表示，京東正在考慮讓子公司業務在香港和大陸證券市場掛牌的問題。但還沒有決定應當在哪個市場掛牌。因為京東的主營業務在 NASDAQ 掛牌，因此他暗示物流業務可能會在香港和大陸進行雙重上市。

雙重上市指同一家公司在兩個不同的證券交易所掛牌上市的行為。此類上市向投資人提供了更多的彈性，讓公司股票流動性變得更強。京東於 2014 年在 NASDAQ 發行了美國存托憑證 (ADR)。

據路透稍早引述消息人士指，京東已為其物流業務上市啟動融資，目標至少募集 20 億美元，中國投資機構高瓴資本和紅杉資本中國可能領投。目前，京東仍全資持有其物流業務。

根據路透社當時的報導，京東的確有讓物流業務在海外證券市場上市的計畫，只是不知道京東將選擇哪個市場，以及首次公開募股的具體時間表。

至於京東物流業務是否將會在今年上市時，他回答 CNBC 時說：「也許可能，但不會是今天。」

香港《文匯報》引述劉強東表示，京東金融不謀求做傳統金融業務，期望協助傳統和新興的金融機構優化風控系統。不過他透露，未來如果有需要還是會申請金融牌照，並稱拿牌照是為了業務能夠合規開展。

京東在去年曾通過分拆旗下金融業務獲得超過 20 億美元現金，劉強東獲得了京東金融 4.3% 的股份。他在去年 9 月接受 CNBC 採訪時表示，分拆京東金融是為了進一步擴展支付業務 -- 此舉有點類似于阿里巴巴集團 (BABA-US) 分拆螞蟻金服。

劉強東當時還承認，此舉將為京東金融未來的上市鋪平道路。但他同時表示京東金融不會急著上市。