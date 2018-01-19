京東攜手天津打造智慧物流園區 將實現無人配送試營運

京東 (JD) 宣布與天津經濟技術開發區（TEDA）共同建設京東智慧物流產業集群及中國新一代人工智慧應用示範基地，打造全球首個以智慧物流驅動的智慧科技城市樣板，設立初期規模達百億元人民幣京東 - 海河智能物流產業基金。同時，京東表示，無人配送機器人，將在天津中新天津生態城展開中國首個城市級複雜道路的配送試運營。根據此次京東集團與天津經濟技術開發區的簽約內容，雙方將共同建設「京東智慧物流產業集群及全國新一代人工智慧應用示範基地」，聚焦智慧物流、人工智能、智慧城市三大產業。



同日，京東在中新天津生態城進行了無人配送機器人的發車儀式，宣布將展開中國首個城市級複雜道路的終端配送試運營，由封閉園區向城市開放道路的運營拓展與測試。未來幾個月內，京東將在中新天津生態城全面啟動無人配送機器人運營配套設施建設與運營落地活動，預計在今年「6.18」之前即可實現配送機器人城市內配送試運營。



此外，京東也指出，中新天津生態城動漫園店、天津濱海新區的泰達生活館店兩家京東 X 無人超市也相繼正式落戶，成為京東在華北地區首批社會化運營的 X 無人超市。



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