在岸人民幣強勢升破6.32關口 兩天飆漲900點

美元指數昨天跌破 90 大關之後，今天繼續下挫失守 89 關口，成為人民幣上漲的重要推手。美國財長姆努欽支持美元貶值的表態和市場對美國對華貿易政策前景的擔憂，成為近期美元承壓的主要來源。

美元指數昨天跌破 90 大關之後，今天繼續下挫失守 89 關口，美國財長姆努欽支持美元貶值的表態和市場對美國對華貿易政策前景的擔憂成為近期美元承壓的主要來源。

昨天姆努欽公開「歡迎」美元貶值之後，美國商務部長羅斯的講話也未能挽救美元，反而他在中國問題上的表態還促使美元指數進一步下跌。今早中國商務部新聞發布會時對美國貿易政策的抨擊成了美元指數再度下挫的觸發理由。

（圖片來自 zerohedge）

在美元繼續下行的背景下，人民幣「被動升值」漲勢不減，在岸、離岸人民幣兌美元匯率均創下 27 個月新高。

繼昨天大漲 500 點之後，今天在岸人民幣連破四大關口。

今早在岸人民幣兌美元再破 6.36 關口之後，緊接着就突破了 6.35、6.34、6.33 關口。下午在岸人民幣繼續上漲，一鼓作氣突破了 6.32 關口。兩天已經上漲 900 點左右。離岸人民幣也處於持續上漲的趨勢中。

今日人民幣兌美元中間價報 6.3724，較前一交易日中間價 6.3916 上調 192 點。

非美貨幣集體上攻

其它主要貨幣兌美元匯率均獲得較大幅度上漲。近期，日元兌美元自去年 9 月 11 日起首度突破 109 的關口，歐元兌美元也刷新了 2014 年底以來的新高。從昨天收盤數據來看，歐元、日元、英鎊、澳元均獲得不同幅度上漲（如下），今天亞洲日盤期間上行勢頭延續。

截止前一交易日收盤：

歐元 / 美元上漲 0.89%，報 1.2408 美元

美元 / 日元下降 0.99%，報 109.22 日元

英鎊 / 美元上漲 1.73%，報 1.4242 美元

澳元 / 美元上漲 0.77%，報 0.8062 美元

以人民幣對其他主要貨幣的匯率來看，波動並沒有那麼劇烈，人民幣對英鎊、日元、歐元等貨幣的匯率年初以來甚至還有所貶值。

因此，這一輪人民幣上漲的行情更準確的說是「被動升值」。下圖藍線所表示的 CFETS 人民幣匯率指數比較平穩，這就意味著人民幣在隨著美元走弱而被動走升：

重磅炸彈：美財長「蓄意」支持美元貶值？

周三，美國財長姆努欽在達沃斯論壇召開記者會時，肯定了美元走弱有助於美國貿易，並進而有利於美國經濟。雖然美國商務部長羅斯隨後表示，財長對於美元的言論並非意在鼓勵任何情況，還是無法扭轉美元頹勢。

姆努欽表示，短期內不擔心美元走勢，「顯然美元走弱有利於美國貿易和機會，但長期來說美元仍會走強」。這既是對美國經濟強勁的反映，也是作為首要儲備貨幣的必要趨勢。

據彭博社援引瑞穗匯市策略師 Sireen Harajli 表示，「這是一顆重磅炸彈，因為這是很長時間以來，第一次有美國財長發表講話，反對強勢美元。」

中美貿易戰陰霾籠罩市場

除了美國財長親口表達支持美元貶值的言論刺激之外，美元承壓主要還因為美國對華貿易政策的前景令人擔憂。

有分析指出，市場非常緊張美國總統川普周五以「美國優先」為題的達沃斯閉幕演講，貿易保護主義傾向，和本周剛簽署的進口洗衣機與光伏組件保護性關稅措施，或令美元持續承壓。

此前華爾街見聞文章提及，本周一，美國貿易代表萊特希澤在聲明中稱，在美國國際貿易委員會（ITC）判定進口洗衣機和太陽能電池或電池板增加「是傷害國內製造商的重要原因」後，川普已批准對這兩類進口產品征保護性關稅。

這一舉動也被視為是川普打響了今年主要針對亞洲國家的貿易保護第一槍。市場分析預計更多的貿易保護條款將陸續推出。

今天晨間，中國商務部召開新聞發布會時表示，美國貿易代表辦公室報告忽略了事實，顯示了單邊主義。中國強烈反對美國貿易代表辦公室的報告。此前，商務部貿易救濟調查局局長王賀軍也對美國這一舉動表達過強烈不滿。

荷蘭國際集團 ING 策略師 Viraj Patel 對財經媒體 CNBC 表示，接下來幾周或是全球貿易的分水嶺，川普「美國優先」戰略是美元匯率的風險要素，外加美國經濟的結構性赤字現狀，美元已經處於一個多年的周期型下行通道，中期投資者很難抗衡。

『新聞來源／華爾街見聞』