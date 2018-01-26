【富邦期貨】全球金融市場日報

《台指期日盤走勢分析》

今日受到台積電下跌超過 1% 之下，使得台股再度下跌，終場加權指數下跌 18.85 點，守住 11100 點大關，成交量能維持在千億元水準之上，後續台股走勢可留意新台幣走勢，而外資在現貨部分買超 21.36 億，合計三大法人現貨淨買超 9.29 億。

《國際金融市場焦點分析》

外匯市場週四晚上遭遇大幅波動，歐洲央行利率決策維持不變，而且總裁 Draghi 表示今年升息機率很小，QE 將維持到通膨好轉，也許 3 月重新評估政策，他也對美國財長前一天發言表示意見，認為那違反了防止貨幣戰爭的國際共識；另外，美國總統 Trump 表示美國財長的發言被斷章取義，美元將繼續走強，因此美元指數期貨破底後強彈收紅，非美貨幣自新高回落翻黑。

《國際商品市場焦點分析》

週四早盤在美元持續探底下，紐約輕原油期貨在 66 美元之上持續走高，道瓊指數再度創下歷史新高也有助支撐油價金價，晚間眾所矚目的歐洲央行利率會議，一如預期維持利率水準不變，並表示 ECB 將維持低利率水準更長一段時間，歐元一度飆升超過百點，刺激金價大漲突破 1360 美元，不過尾盤川普發言支持強勢美元，盤勢瞬間逆轉，油價反轉收黑，金價也在盤後跳空下跌逾 1%。

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