【永豐期貨】台指選擇權盤後－金電類股疲弱 台股量縮力守10日線

◆盤勢分析

期貨走勢

台指期週五下跌 5 點至 11144 點。價差方面，台指期逆價差縮至 - 3.1 點，電子期轉為正價差 0.08 點，金融期逆價差縮至 - 0.06 點。現貨部分，三大法人買超 9.25 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單減少 2407 口至 9382 口，其中外資多單減碼超過空單減碼，淨多單減少 47 口至 46788 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單增加 72 口至 7381 口。

週四美股四大指數走勢分歧科技股走弱但道瓊創高，而美元指數跌勢暫緩小幅反彈，加權指數早盤開低一度跌破 11000 點，台積電連三天拉回並正式封閉第三多方缺口，日 K 連三黑連帶台股漲多拉回，加上電子與金融股同步走跌，台幣開盤小貶但匯損壓力浮現，壽險雙雄領跌金融指數加上蘋概股無力反彈，且周五尾盤大單首度大單敲出權值股壓低指數尾盤翻黑，終場加權指數下跌 18.85 點至 11147.1 點，成交量能 1364.36 億，較前一日縮減 273.45 億。技術面來看，週五日 K 紅黑交錯且盤中一度回測 10 日線，多項技術指標轉為死亡交叉向下，雖國際股市持續創高有利多方續攻，而本波指數創高技術面過熱修正之壓力浮現，多方結構雖未遭破壞但仍需時間盤整修復過熱指標。

選擇權分析



選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在 11400 點，賣權未平倉最大量集中在 10700 點。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.66 降至 1.59，大於中性值 1，籌碼面為偏多架構。特別可留意週選擇權 OI 的最大量區，壓力與支撐區間由 11300 與 10900 擴大為 11400 與 10850，顯示目前市場短線的多空看法較分歧。

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