美元如果長期走弱的10個思考題

綜合 FX168 財經、匯通網今 (26) 日報導，2018 年美元到現在已經暴跌超過 3%，不過在美國總統川普表示，希望看到美元走強的言論，則激勵了今日美元指數重返 89 關口上方，然而美元是否將一反頹勢，逐漸走強，瑞銀集團認為，美元至少還要跌 6~10%。

美元指數週線走勢圖 (近五年來表現)

在去年 4 月，川普還曾表示擔心美元變的太強大，儘管他最新對美元的言論是希望美元越來越強，看到強勢美元， 然而東京三菱日聯銀行 (BTMU) 研究團隊則撰文認為，在川普的領導下，美元已經進入了一個長期的熊市，想正確或錯誤扭轉該印象是困難的。

瑞銀集團分析，美國的對外凈負債正在上漲，凈外債大幅上升至多年高點，國際投資凈頭寸相對世界其他地區也表現突出。

原因有三個方面，首先美元自 2011 年來大幅上漲，二是美國股市相較於其他地方表現強勁，最後在名義收入增長放緩的環境中，經常帳太大難以維持。以上意味著美元目前依舊較為昂貴，瑞銀預期中期來看，美元將會貶值 6-10% 以幫助美國穩定國際投資凈頭寸。

而隨著美元走軟，美國收益率曲線繼續趨平。瑞銀認為，只要美國聯準會繼續升息，那麽這層關係就不太可能被打破，因此認為美元更多弱勢仍在醞釀當中。那麼美元如果長期下跌又會對投資者有什麼影響？匯通網報導，認為投資人可以去思考這 10 個狀況。

(1）美元一直是世界儲備貨幣。這使得美國可以實行讓美國投資者獲益的財政和貨幣政策。美元的下跌危及美元作為世界儲備貨幣的地位。

( 2）你會購買管理層積極尋找方式降低股價的公司的股票嗎？一個國家也是一樣。美國政府正積極尋找讓美元貶值的方式。你會願意持有美元嗎？

( 3）隨著其它國家開始質疑持有美元的價值，這會負面影響美元作為世界儲備貨幣的地位。

( 4）美國是一個債務高企的國家。很大一部分債務被海外投資者持有。當美元的價值下跌時，海外投資者為何願意買進美國債務？

( 5）如果海外投資者購買美債的需求減弱，利率將上升。

( 6）美國是一個進口大國。隨著美元貶值，進口成本上升，這將抬升通膨。

( 7）迅速上升的通膨對股市不利。

( 8）為了控制快速上升的通膨，美國聯準會將上調利率。

( 9）利率迅速上升對股市不利。

( 10）海外投資者目前購買了大量的美國股票。隨著美元下跌，海外投資者沒有理由買進美國股票。這對股市不利。