技術指標看美元：沒有最弱只有更弱

美元已經是 1987 年以來最弱的開局，《彭博》外匯分析師 Jacob Bourne 及 Robert Fullem 認為，未來仍有可能變得更糟。

Bourne 等人指出，無論川普政府是不是真心想要強勢美元，隨著美元本周大幅下挫，美元正向下突破許多技術線圖的關鍵防守價位。再之後向下，將是難有阻擋。

美元今年以來跌幅已經超過 3%，不過交易者依舊不缺乏做空的彈藥。由彭博美元即期指數來看，周二時收在 50% 的回撤點，周三就輕鬆過此關卡。基於 2014 年的反彈速度極快，也讓下跌時見不到太多支撐處。在 61.8% 回撤的 1100 附近可能跌勢暫停，但之後到 1056 之前，都見不到重要的長期支撐價位。

歐元在 1.25-1.28 可能稍有停頓（圖表取自彭博）

由歐元兌美元來看，1.25 是個重要關卡，目前也已相當接近。2014 年時，歐元在 1.25-1.28 之間掙扎了許久，這使美元在此可能有些許抵抗的機會。不過，如果美元再跌破 1.28，那麼到 1.30 之前就沒有太多阻礙。

看日元變化可發現，看多日元的部位在 111.06 之後，就持續累積，而且漸漸增加。到 108 可能稍有抵抗，代表日元仍有續升的空間。

一年期風險逆轉達 2009 年水準（圖表取自彭博）

風險逆轉 (risk reversals)(相當於市場買權與賣權的波動率差)，常被視為美元市場情緒的晴雨表，當風險逆轉向下，表明賣權需求大於買權需求，預期匯價將下滑。經交易量加權後，今年已接近 2009 年的低點。前次來到這裡時，美元在未來幾個月內大跌 10%。

對比世界其他國家，全球各主要貨幣幾乎在 1018 年一致對美元走高，唯一比美元弱的是阿根廷披索。在這種情況下，美元的跌勢往往會拖延得更久。

不過也有個有利的指標，相對強弱指標的信號顯示，美元較過去 5 年更為超賣，這可能代表下跌的動能有望短期減緩，至少現階段會如此。