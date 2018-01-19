〈MWC搶先看〉宏達電VR、手機並重 但旗艦機恐得再等等

一年一度全球行動通訊大會 (MWC)，今年 2 月 26 日至 3 月 1 日將在西班牙巴塞隆納登場，宏達電 (2498-TW) 董事長王雪紅今年也將帶隊前往參展，據了解，今年仍會有新產品發表，但推測應不是年度旗艦新機，U12 亮相時間還得再等等，展場設計將是 VR 及智慧手機並重。

宏達電今年一開年就透露出對 Vive 搶市占的強烈企圖，去年底中國先亮相一體機 Vive Focus，年初的 CES 發表兩款升級版硬體設備 Vive Pro 及 Vive Wireless Adaptor，鎖定專業市場，再加上原本就是高端市場代表的 Vive，在經過 2 年多的市場歷練後，今年要更積極的擴大在 VR 的市場占有率。

CES 之後接下來要登場的是 MWC，據了解，宏達電今年將是 VR 與智慧手機並重，董事長王雪紅同樣親自帶隊前往，預計仍會有新產品亮相，但是目前並沒有任何的產品訊息透露，不過，市場關注的年度旗艦機 U12 在 MWC 亮相的機會並不高。

在兩場重要的科技大展中間，宏達電今年擴大參展台北國際電玩展，Vive Pro、及與 Intel WiGig 合作研發的 Vive 無線模組將在台灣首度曝光，同時將推出全新虛擬實境多人即時連線對戰遊戲，搶進電競遊戲市場。