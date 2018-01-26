〈台積5奈米動土〉張忠謀：晶圓18廠興建動土 有三個重要意義

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 今(26)日舉行晶圓 18 廠 5 奈米動土典禮，董事長張忠謀致詞指出，18 廠動土有三層意義，一是台積電對技術發展的承諾，將持續遵循摩爾定律往前走，第二層意義是未來幾年台積電營收每年將可維持 5-10% 成長率，第三層意義則是深耕台灣。

張忠謀表示，第一個意義，是台積電對未來技術進步的承諾，將持續遵循摩爾定律的發展，耕耘更多先進製程，目前全球只剩三家公司持續追求先進半導體技術發展，台積電是其中一家。

張忠謀說，台積電晶圓 18 廠預計 2020 年開始量產，預計將是全球第一個量產 5 奈米製程，緊接在後是 3 奈米，台積電也有很高的把握，可以在 4 年後同樣進入量產，且動土後興建規模將大於現在的 5 奈米。

第二個意義，張忠謀說，是台積電未來營收將持續成長，未來 5 年台積電每年營收以美元計算，都能維持 5-10% 成長率，這也代表台積電營收將持續成長，而台積電投資 5 奈米共斥資約 7000 億元，其中 18 廠投資金額達 5000 億元，投資要回收預計該廠總營收達 1.5 兆元時，就可以開始產生資本回收，因此對台積電而言，整體營收將會持續成長。

第三個意義，張忠謀表示，台積電將持續深耕台灣，在台南建立 5 奈米廠，是對台南的承諾，且台積電廠房是標準綠色廠房，也是對台灣環境的承諾，且台積電不只 5 奈米，接下來 3 奈米也將在台南科學園區興建，同樣歸在 18 廠內。

張忠謀最後也特別感謝政府，包含中央政府與市政府對台積電的支持，他也對科技部部長陳良基表示，政府承諾會盡洪荒之力，提供穩定的水、電與土地，因此也謝謝政府。