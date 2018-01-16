台北國際電玩展 宏達電將推VR多人即時對戰遊戲

宏達電 (2498-TW) 今 (16) 日宣布參展 2018 台北國際電玩展，除今年剛在 CES 發表的 Vive Pro、及與 Intel WiGig 合作研發的 Vive 無線模組將在台灣首度曝光，也將推出全新虛擬實境多人即時連線對戰遊戲，搶進電競遊戲市場；宏達電今年鎖定專業市場及中國市場的一體機 Vive Focus，在整體 VR 布局上將更加完整。

宏達電指出，Vive 今年參展台北國際電玩展，在六大展間裡分為虛擬實境電競邀請賽、與多人即時連線對戰二大主題，在展會期間將正式發表並展出兩款由 Vive 內容開發團隊 VIVE STUDIOS 推出的全新遊戲作品：分別是由 Fantahorn Studio(奇幻角工作室) 開發的新世代虛擬實境多人即時連線對戰遊戲、及由 2 Bears Studio 開發的創新益智解謎遊戲。

HTC 虛擬實境新科技部門副總經理鮑永哲表示，除了由 Vive 內容開發團隊推出的全新遊戲外，在 HTC Vive 的展位更可體驗由世界級內容開發夥伴所發行的多款遊戲，包括國際知名遊戲製作發行巨擘 Bethesda Softworks 的《異塵餘生 4 VR》與《毀滅戰士 VFR》。

宏達電 2 年多來積極打造 VR 生態圈，在 Vive 上市 2 年多後，宣布推出升級版 Vive Pro，有關上市時程及價格目前尚未透露相關細節，市場預期最快第 1 季上市，主要鎖定專業市場。