摩根大通：去庫存成效彰顯 2017年85%鋼鐵廠獲利

摩根大通中國首席經濟學家及中國股票策略主管朱海斌，1月26日於記者會上表示，中國2017年經濟表現較市場預期為佳，朱海斌分析，中國推出的供給側結構改革，成效顯著，鋼鐵行業去庫存後，於2017年取得盈利的鋼鐵廠達85%，遠高於2015年只有5%的比率；環保行業帶動投資；信貸增速於2017年雖然減慢3-4個百分點，然而新經濟行業的投資速度仍然加快；均支持了經濟增長。

該行估計2018年中國經濟增長為6.7%，較2017年減慢0.2個百分點，主要是基礎建設投資增速將由17%降至14%，房地產投資亦由7%降至4%；但另一方面，新經濟增長仍然強勁，全球經濟亦表現樂觀，製造業投資亦可望回升至3-5%，都支持中國經濟增速。基礎設施投資放緩，主要是中央已加強對PPP項目的監管，部分地方政府早前對PPP項目作出過承諾，過度補貼，引發中央新一輪監管；政策收緊，他又再次關注地方債務情況。房地產市場投資亦在放緩，但有不確定性，他表示若租賃房屋市場獲大力推動發展，將刺激房地產市場新需求。

2018年MSCI中國股票的表現，他預期每股盈利增長將由去年的21%放緩至17%，投資主題建議服務及消費股，大型銀行股，環保概念股等。

2018年中央致力去金融槓桿以及去宏觀槓桿。他表示2017年中央已加強對影子銀行、表外業務、銀行同業業務等監管，銀行同業資產亦明顯下降，資產管理產品、理財產品、私募股權基金以至信託產品業務放緩，增速已調整並回復至合理水平。銀行利潤亦用作修復資產負債表，降低負債比率。2018年重點將在於加強功能監管，協調防範風險，進一步提升對影子銀行的透明度。

央行行長周小川或於2018年3月退任。他形容周小川是全球央行行長在任年期最長的一位，期內推動了利率自由化、成功讓人民幣加入了IMF的特別提款權一籃子貨幣。雖然有評論指面對2008年的金融海嘯，中國推出的四萬億救市措施力度過大，導至往後多年出現過剩產能的後遺症。不過朱海斌認為，這是事後的分析，當時中國面對全球金融危機帶來的衝擊，的確需要作出迅速的政策反應。

文：周燕芬

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