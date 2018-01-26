【大行報告】東方證券首予恒安(01044-HK)買入評級 目标價98.09元

東方證券發表報告指，恒安國際(01044-HK)受益于衛生巾及生活用紙的業務拉動，2003-2012年十年間營業額及淨利潤CAGR分别達到32%、33%，在此期間，2002、2008年兩次管理變革成為公司發展路徑上的重要助推力；2013年實施的供應鏈改革以及2017年開始的阿米巴改革，被公司視為第三次變革，預計將充分調動公司銷售團隊的積極性，釋放百萬終端渠道的潛力，將從收入及費用兩個方面貢獻公司業績。

報告表示，公司新品推出加快以及電商渠道開拓帶來公司持續成長動力。預計新品推出將在半年後開始明顯提升ASP，抵消成本上行（紙漿、石化原材料）帶來的壓力，從而達到收入和毛利率雙升；此外，加快開拓布局電商渠道，通過推出線上專項産品挖掘網購消費者市場，同時于2017年底與京東達成戰略合作，進一步推動恒安的互聯網化。

另外，恒安國際2013年以來保持派息比例+60%，遠高于同行水平(維達38%，中順潔柔19%)，目前賬面貨币金融資産180億元，且現金流充沛，預計未來公司將繼續保持高比例分紅政策。

該行稱，考慮到健康的分紅前景以及回升的ROE水平，認為目前公司的合理估值水平為行業平均23 倍，對應目标價98.09港元，首次給予買入評級。

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