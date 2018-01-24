專家之言未必能盡信 達沃斯論壇會是投資的反指標嗎？

達沃斯世界經濟論壇（WEF）23 日在瑞士開幕，市場正傾耳聽取論壇政治、經濟權威大佬們對目前全球經濟問題的看法時，卻也有投資專家覺得不以為然，從以往歷史經驗來看，若作為投資參考，恐怕會成為反指標。

在達沃斯這個瑞士阿爾卑斯山度假勝地舉辦的經濟論壇，每年都吸引 1000 家論壇會員企業執行長，以及政界、學界、非政府組織等眾多代表與會，本周這些大佬們正在集體消化全球經濟面臨的迫切問題，諸如移民、不平等、氣候變化及對川普列車的期待。

參加過 5 次達沃斯世界經濟論壇的老將（Scott Minerd），同時也是古根漢合資集團 Guggenheim Partners）全球投資長的米納德，管理著 2950 億美元資金，卻認為要仔細聆聽達沃斯論壇的聲音，然後採取相反的態度。

專家看法實是兩面刃

米納德在文章中寫道，達沃斯可能是一個有價值的反指標。在牛市或海嘯突發時，這些專家的看法為兩面刃，關鍵是要知道何時退場。

米納德解釋，如果歷史經濟可以遵循的話，達沃斯可能會提供「出場」參考時機，雖然對此看法仍感猶豫不決，但確實為身在聚會中感到不安。

看好非洲市場卻槓龜

他舉了幾個例子來說明達沃斯是反指標並非虛言。像該論壇曾在幾年前發出看好 非洲市場長期走多的論調，但從事實上來看，反向做放空操作，反而更有利可圖。

油價低點卻還在看跌

而且就在兩年前，當全球經濟正要展開經濟復甦，但專家們卻警告說，全球經濟仍處於經濟衰退的邊緣；那時石油已經趺到每桶 25 美元，專家們卻在油價低點時，還在呼籲新的熊市要展開，要知道這兩年來，油價已經 23 美元漲到 63 美元了。

在米納德的先前發表文章認為，經濟成長前景雖滿布積雪，但有一種不可否認的樂觀態度，相信這個牛市還有足夠的空間可以運行。

古根漢去年底發布報告指出，經濟衰退發生前，股市通常會上漲 2 年，到最後一年下挫，而目前看來，美國的經濟擴張最快在 2019 年底會結束。