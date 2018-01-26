沙國最大上市公司入股化學製劑商Clariant 分析師：醞釀完全併購

沙烏地阿拉伯最大的上市公司、國家佔 70% 股份的沙基工業股份 (SABIC)，併購了特殊化學公司克萊里恩 Clariant (CLZNY-US) 的四分之一股份，也使 SABIC 從石油業踏入了毛利較高的化學添加劑行業。

對沖基金 Corvex 與 40 North 合資成立的對沖基金公司 White Tale Holdings (WTH) 為 Clariant 的最大股東，而在 SABIC 購入了 24.99% 股份後，仍將維持 Clariant 目前的經營權現狀，短期內不會有變更。

Baader Bank 分析師 Markus Mayer 提道，「SABIC 的出資並非是希望幫助這間下游客戶 Clariant，SABIC 的未來企圖是完全併購 Clariant。」SABIC 則宣稱，目前沒有完全併購的計劃。

週四 (25 日) Clariant 出現獲利了結賣壓，股價下跌 7.69% 以每股 27.97 美元作收。

Clariant 股價日線走勢圖

Clariant 原本於 2017 年 5 月份時，就計畫與化學品生產商亨斯邁 Huntsman (HUN-US) 合併成為一家 140 億美元的化工巨頭，雙方當時規劃將以一比一換股，並同步在蘇黎世和紐約上市。但是當時這個併購案最終因 WTH 的介入而未能實現。

White Tale Holdings 入股 Clariant 後股價上漲 32% / 圖：彭博

報導指出，這起併購案將是 SABIC 自 2007 年以 116 億美元併購奇異 GE (GE-US) 的塑膠事業群後，最大的併購案。