【異動股】中國農林低碳(01069-HK)供股與合股建議「玩殘」股價

更多精彩內容 請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn) 財華香港網 (http://www.finet.hk)或現代電視 (http://www.fintv.com)
中國農林低碳(01069-HK)現報0.064元，跌0.01元，跌13.514%。成交156萬股，涉資10.53萬元。 中國農林低碳昨晚公布2供3的供股計劃，每股供股價0.052元，供股價較昨日收市價0.074元折讓29.73%。公司同時建議，將每手買賣單位由20000股改為40000股，4月19日起生效。 單每手成交變了40000萬股，即入場者要預備多一點資金。雖然是自4月19日(星期四)起生效，但有一小撮人先沽。 中國農林低碳今次供股集資淨額最多3.7億元，其中5000萬元用於研發、設計及建造輕鋼別墅和組裝活動房屋；1.54億元用於進一步收購中國林地；1.3億元用於結付公司發行的承兌票據。 供股由公司執行董事兼行政總裁王岳及金利豐證券進行包銷。 此外，公司正物色合適的中國林地，以供種植、採伐及銷售木材產品，惟未有訂立任何正式協議。公司將於有需要時根據上市規則另行作出公告。倘出現收購合適林地的機遇，董事會可運用手頭的收購林地款項立即進行有關收購項目。